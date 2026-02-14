 Bove torna in campo a oltre un anno dal malore: l’esordio col Watford. FOTO | Sky Sport
Edoardo Bove torna in campo dopo 14 mesi: le foto dell'esordio col Watford

Il 14 febbraio 2026 sarà una data che Edoardo Bove ricorderà per tanto tanto tempo. Il centrocampista ex Roma e Fiorentina, infatti, è sceso nuovamente in campo all'86' di Preston-Watford, dopo 440 giorni di assenza dal calcio giocato in seguito al malore accusato nel mese di dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter. Di seguito, le FOTO più belle della giornata di oggi (credit Watford)

