Tottenham, Vicario si opera di ernia e salta i playoff con l'Italia. Le newsTOTTENHAM
Si ferma Guglielmo Vicario: il portiere del Tottenham sarà operato di ernia lunedì 23 marzo. Questo il motivo della mancata convocazione per i playoff Mondiali: l'intervento è stato programmato per consentirgli di recuperare in vista del Mondiale (in caso di qualificazione dell'Italia) con rientro previsto, come si legge nel comunicato degli Spurs, "entro il prossimo mese"
I CONVOCATI DELL'ITALIA PER I PLAYOFF MONDIALI
Guglielmo Vicario si opererà lunedì 23 marzo per risolvere un problema di ernia. Il portiere del Tottenham sarà costretto a saltare gli impegni con l’Italia: Gattuso non lo ha infatti convocato (al suo posto Caprile) per i playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord (in programma il 26 marzo) e per l'eventuale finale contro Galles o Bosnia. Come si legge nel comunicato degli Spurs, "l’intervento di piccola entità a cui verrà sottoposto è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla stagione. Guglielmo inizierà immediatamente il suo percorso di riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese". Il Tottenham di Igor Tudor dovrà quindi affrontare una fase delicata della stagione, con la squadra a un punto della zona retrocessione, senza il suo portiere titolare. Spazio a Kinsky (protagonista in negativo nel suo esordio in Champions League) mentre Vicario, punta a rientrare nel finale di campionato per farsi trovare per un'eventuale partecipazione al Mondiale. Ricordiamo che, come appreso da Gianluca Di Marzio, ci sono stati dei contatti tra l'Inter e Vicario in vista del mercato estivo con Piero Ausilio che è stato a Londra per monitorare il portiere del Tottenham.