Guglielmo Vicario si opererà lunedì 23 marzo per risolvere un problema di ernia. Il portiere del Tottenham sarà costretto a saltare gli impegni con l’Italia: Gattuso non lo ha infatti convocato (al suo posto Caprile) per i playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord (in programma il 26 marzo) e per l'eventuale finale contro Galles o Bosnia. Come si legge nel comunicato degli Spurs, "l’intervento di piccola entità a cui verrà sottoposto è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla stagione. Guglielmo inizierà immediatamente il suo percorso di riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese". Il Tottenham di Igor Tudor dovrà quindi affrontare una fase delicata della stagione, con la squadra a un punto della zona retrocessione, senza il suo portiere titolare. Spazio a Kinsky (protagonista in negativo nel suo esordio in Champions League) mentre Vicario, punta a rientrare nel finale di campionato per farsi trovare per un'eventuale partecipazione al Mondiale. Ricordiamo che, come appreso da Gianluca Di Marzio, ci sono stati dei contatti tra l'Inter e Vicario in vista del mercato estivo con Piero Ausilio che è stato a Londra per monitorare il portiere del Tottenham.

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