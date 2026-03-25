Ben 11 squadre di Premier League potrebbero giocare in Europa nella prossima stagione. Sarebbe il frutto di una serie di combinazioni - oggettivamente parecchio complicate - che consentirebbero al campionato inglese di battere il record fissato quest'anno, con 9 squadre impegnate tra Champions, Europa e Conference League. Ma come sarebbe possibile? Andiamo a vedere le combinazioni riportate da The Athletic

La Premier, inoltre, dispone di due posti per l'Europa League : il primo assegnato alla squadra meglio piazzata in campionato tra quelle non qualificate alla Champions League (dunque la sesta in classifica), e l'altro al vincitore della FA Cup. Il vincitore della EFL Cup , invece, ottiene un posto nei playoff di Conference League , a meno che non sia già qualificato per una competizione europea più prestigiosa.

The Athletic ha fatto il punto con tutti gli intrecci per vedere 11 inglesi in Europa. Come già accaduto nella scorsa stagione, grazie all'espansione della Champions League da 32 a 36 squadre, si è aperta la possibilità di un quinto posto per i principali campionati. Al momento, la Premier League - che aveva già ottenuto uno di questi posti nel 2024/25 - è sulla buona strada per conquistarne un altro , essendo al primo posto nel ranking Uefa per nazioni. Ciò significherebbe che le prime cinque classificate (attualmente Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool ) si qualificherebbero tutte per la prossima Champions League.

Le coppe nazionali

Analizziamo la situazione in FA Cup: sei delle otto squadre arrivate ai quarti di finale sono di Premier League, quattro di queste (Arsenal, Chelsea, Manchester City e Liverpool) si trovano già nelle prime sei posizioni in classifica. Per questo motivo se una di queste squadre dovesse vincere la coppa e mantenere l'attuale posizione in classifica, il secondo posto in Europa League passerebbe alla settima in classifica (al momento il Brentford). Se a vincere fosse una delle altre squadre rimaste in gara (West Ham, Leeds, Southampton o Port Vale), otterrebbe direttamente un posto in Europa League.

Qualche giorno fa il Manchester City ha vinto l'EFL Cup contro l'Arsenal, con il successo che - come detto - garantisce un posto nei preliminari di Conference League. Tuttavia, se com'è molto probabile che sia, il City dovesse chiudere tra le prime cinque, quel posto sarebbe 'trasferito' alla prima squadra in classifica senza qualificazione europea che attualmente sarebbe l'ottavo (ora occupato dall'Everton).