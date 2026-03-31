Adesso è ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore degli Spurs. L'ormai ex guida tecnica dell'Olympique Marsiglia torna in Premier League, campionato che lo aveva consacrato a livello internazionale durante la sua esperienza al Brighton, per raccogliere una sfida tanto affascinante quanto complessa. Ha firmato un contratto di cinque anni

Non c'è tempo per le celebrazioni. Roberto De Zerbi dirigerà il primo allenamento già nelle prossime ore. Il debutto ufficiale in panchina è fissato per il 12 aprile, quando il Tottenham affronterà il Sunderland in un match che è diventato, a sorpresa, uno scontro diretto per non retrocedere. I tifosi degli Spurs sperano che il "DeZerbi-ball" possa riaccendere immediatamente una squadra apparsa spenta e priva di identità nelle ultime settimane.

Le prime parole di De Zerbi: "Ambizione chiara e grande club"

L'ex allenatore di Brighton e Marsiglia non ha nascosto l'entusiasmo per questa nuova avventura: "Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutte le discussioni con la dirigenza, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, giocando uno stile di calcio che ecciti e ispiri i nostri tifosi".

De Zerbi ha poi tracciato la rotta immediata, visto il 17° posto in classifica:

"La nostra immediata priorità a breve termine è risalire la classifica della Premier League: sarà il nostro unico obiettivo fino al fischio finale dell'ultima partita. Non vedo l'ora di scendere in campo e lavorare con questi giocatori".