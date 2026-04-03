Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Hodgson in panchina a 78 anni, il messaggio di Ferguson: "Penso che tu sia pazzo"

Curiosità
©Ansa

Tornato in panchina all'età di 78 anni, Roy Hodgson ha svelato, all'emittente inglese ITV, di aver parlato con Sir Alex Ferguson prima di accettare l'incarico come allenatore del Bristol City, squadra di Championship. La conversazione tra l'ex allenatore dell'Inter e la leggenda del Manchester United è stata esilarante...

TUTTI GLI ALLENATORI SVINCOLATI

Tornare in panchina a 78 anni e vincere la prima partita: non poteva sognare un esordio migliore Roy Hodgson come allenatore del Bristol City, tredicesimo in Championship, che ha battuto il Charlton in trasferta 2-1. Intervistato, al termine della partita, da ITV, Hogdson ha parlato di cosa voglia dire allenare alla sua età, rivelando di aver parlato con un'altra leggenda della panchina, Sir Alex Ferguson, prima di accettare l'incarico al Bristol: "Non è un lavoro per 79enni, come mi ha detto Alex Ferguson due giorni fa, e ne sono d'accordo solo con lui. Mi ha detto: 'Penso che tu sia un matto' e credo che abbia ragione. Non è una cosa normale o forse anche desiderabile per persone della mia età, come Martin O'Neill. Il suo incarico al Celtic è più difficile del mio, perchè non ho pressioni: il mio lavoro consiste nel preparare la squadra alla prossima stagione".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

FA Cup, il Leeds passa ai rigori sul West Ham

Premier League

Completato il quadro delle semifinaliste di FA Cup con la qualificazione ai calci di rigore del...

Arsenal eliminato. In semifinale City e Chelsea

fa cup

Dopo il netto successo del Manchester City sul Liverpool per 4-0 (tripletta di Haaland e rete di...

Ferguson a Hodgson: "Torni in panchina? Sei matto"

Curiosità

Tornato in panchina all'età di 78 anni, Roy Hodgson ha svelato, all'emittente inglese ITV, di...

Frasi sul Real, il Chelsea sospende Enzo Fernandez

Premier League

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup con il Port Vale, l'allenatore del...

De Zerbi: "Il Tottenham è la mia più grande sfida"

Premier League

Gli Spurs sono al 17° posto, il primo sopra la zona retrocessione e con un solo punto di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE