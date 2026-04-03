Tornare in panchina a 78 anni e vincere la prima partita: non poteva sognare un esordio migliore Roy Hodgson come allenatore del Bristol City, tredicesimo in Championship, che ha battuto il Charlton in trasferta 2-1. Intervistato, al termine della partita, da ITV, Hogdson ha parlato di cosa voglia dire allenare alla sua età, rivelando di aver parlato con un'altra leggenda della panchina, Sir Alex Ferguson, prima di accettare l'incarico al Bristol: "Non è un lavoro per 79enni, come mi ha detto Alex Ferguson due giorni fa, e ne sono d'accordo solo con lui. Mi ha detto: 'Penso che tu sia un matto' e credo che abbia ragione. Non è una cosa normale o forse anche desiderabile per persone della mia età, come Martin O'Neill. Il suo incarico al Celtic è più difficile del mio, perchè non ho pressioni: il mio lavoro consiste nel preparare la squadra alla prossima stagione".