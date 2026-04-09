Un campionato si vince solo dopo un lungo duello: quest’anno Arsenal-Manchester City, ma ci sono storie da raccontare anche su Liverpool, Manchester United, Newcastle e Blackburn Rovers. Da venerdì 10 aprile, in onda su Sky e in streaming su NOW, il nuovo episodio del Di Canio Premier Special: "I testa a testa da titolo". Disponibile on demand

Dinastie o presunte tali, certo. Manchester United negli anni Novanta e Manchester City nell’ultimo decennio, ad esempio. E Liverpool tra anni Settanta e Ottanta del secolo precedente. Ma non è che le vittorie, anche seriali, del campionato siano arrivate con un dominio dall’inizio alla fine. Anzi, in alcuni casi ci sono stati duelli prolungati, percorsi paralleli, corse e rincorse: nel 2013-14 il City di Manuel Pellegrini vinse un campionato in cui la testa della classifica era cambiata per ben 25 volte, con il City in testa solo per 14 giorni in tutta la stagione. Un racconto dunque mai banale, un racconto che Paolo Di Canio affronta nella nuova puntata del suo Special, dal titolo "I testa a testa da titolo".

Corsa a due: Arsenal-Manchester City Lo spunto, ovviamente, è quello dell’attuale duello tra Arsenal e Manchester City, staccatesi dal gruppo a metà settembre, quando il Liverpool ha esaurito la sua spinta iniziale: mesi e mesi a controllare ognuna i risultati dell’altra, specialmente quando non si gioca in contemporanea. È IL duello del 2025-26, come lo è stato due anni fa, quando all’ultima giornata al City aveva solo bisogno di battere un docile West Ham per rendere inutile la vittoria dei Gunners sull’Everton. La svolta però era arrivata qualche giorno prima, ed era stata memorabile: al Tottenham Hotspur Stadium, di fronte ad un pubblico in parte incerto se tifare per gli Spurs e dunque favorire la grande rivale Arsenal o sperare in un insuccesso per lasciare via libera al City, sull’1-0 per il City stesso Son si trovò solo in contropiede contro Stefan Ortega, subentrato da poco all’infortunato Ederson, e si vide parare in modo estemporaneo il tiro che avrebbe dato il pareggio al Tottenham e mantenuto l’Arsenal in parità ma con una differenza reti più favorevole.

L'importanza degli episodi Dettagli, ma cruciali, perché i testa a testa possono decidersi in episodi a stagione in corsa: a volte evidenti solo a posteriori, a volte immediatamente palesi. Come il 3 gennaio 2019: Liverpool sul campo del Manchester City con sette punti di vantaggio, al 18^ potrebbe andare in vantaggio ma John Stones, dopo un rimpallo, riesce a togliere la palla dalla porta 11 millimetri prima che il quasi-gol diventi gol e a fine partita il 2-1 per il City riapre tutto, dando alla squadra di Pep Guardiola la possibilità di vincere il titolo. Per non parlare del celebre 2011-12, deciso nel recupero dal gol di Sergio Agüero, e aggiudicato, unico nella storia, per differenza reti.

'Quoziente reti' Ma la curiosità, che Di Canio illustra con esempi chiarificatori, è che fino al 1975-76 valeva invece la goal average, in italiano 'quoziente reti', ovvero gol fatti divisi per i gol subiti. Un criterio applicato anche alla Coppa del Mondo, ma solo fino all’edizione 1966, che poteva sembrare contro natura, come apparve chiaro nella drammatica ultima partita della stagione 1970-71, in cui l’Arsenal per vincere il campionato aveva bisogno di due soli risultati: la vittoria, e fin qui tutto lineare, e il pareggio ma solo per 0-0. Qualsiasi altro risultato, a partire dall’1-1, avrebbe dato il titolo al Leeds United.