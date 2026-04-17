Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 33^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 30^giornata di campionato. Occhi puntati sulla sfida decisiva tra Manchester City e Arsenal. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 17, a lunedì 20 aprile in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

IN PREMIER SCONTRO AL VERTICE - In Inghilterra si torna in campo per la 33^ giornata di Premier League. Sabato in scena cinque partite: alle 13.30 Brentford-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), alle 16 Newcastle-Bournemouth (Sky Sport Uno) e Leeds-Wolverhampton (Sky Sport 251), alle 18.30 Tottenham-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), alle 21 Chelsea-Manchester United (Sky Sport Uno). Domenica in programma altri due incontri: alle 15 Everton-Liverpool (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), mentre alle 17.30 sarà la volta dell’attesissimo scontro diretto per il titolo tra Manchester City e Arsenal. Il big match all’Etihad Stadium sarà in diretta su Sky Sport Uno, con ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti dalla città e dal campo già dalla vigilia. Lunedì alle 21 chiude la giornata Crystal Palace-West Ham (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio).

BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il trentesimo turno di Bundesliga. Si comincia oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix, con St. Pauli-Colonia. Sabato in programma due match su Sky Sport Calcio: alle 15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund e alle 18.30 la sfida Eintracht Francoforte e Lipsia. Domenica alle 15.30 in scena Friburgo-Heidenheim (canale YouTube di Sky Sport), alle 17.30 Bayern Monaco-Stoccarda (Sky Sport 252), con i bavaresi che in caso di vittoria e sconfitta del Borussia Dortmund potrebbero aggiudicarsi il titolo. Chiude la giornata, alle 19.30, Borussia Mönchengladbach-Mainz (Sky Sport Max).

LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 30^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la partita Lens-Tolosa (Sky Sport 252), mentre domenica alle 20.45 sarà la volta di PSG-Olympique Lione (Sky Sport Calcio).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Federica Lodi che, insieme a Paolo Di Canio sabato, e ancora Paolo Di Canio con Federico Zancan domenica, introdurrà i match dei campionati con ampie analisi del big match di Manchester. Finestra sempre aperta in città grazie all’inviato Filippo Benincampi che fornirà aggiornamenti sulla formazione e sull’atmosfera che accompagnerà l’avvicinamento alla gara. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).