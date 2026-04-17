Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

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Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

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In programma la 33^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 30^giornata di campionato. Occhi puntati sulla sfida decisiva tra Manchester City e Arsenal. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 17, a lunedì 20 aprile in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

 

IN PREMIER SCONTRO AL VERTICE - In Inghilterra si torna in campo per la 33^ giornata di Premier League. Sabato in scena cinque partite: alle 13.30 Brentford-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), alle 16 Newcastle-Bournemouth (Sky Sport Uno) e Leeds-Wolverhampton (Sky Sport 251), alle 18.30 Tottenham-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), alle 21 Chelsea-Manchester United (Sky Sport Uno). Domenica in programma altri due incontri: alle 15 Everton-Liverpool (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), mentre alle 17.30 sarà la volta dell’attesissimo scontro diretto per il titolo tra Manchester City e Arsenal. Il big match all’Etihad Stadium sarà in diretta su Sky Sport Uno, con ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti dalla città e dal campo già dalla vigilia. Lunedì alle 21 chiude la giornata Crystal Palace-West Ham (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio).

 

BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il trentesimo turno di Bundesliga. Si comincia oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix, con St. Pauli-Colonia. Sabato in programma due match su Sky Sport Calcio: alle 15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund e alle 18.30 la sfida Eintracht Francoforte e Lipsia. Domenica alle 15.30 in scena Friburgo-Heidenheim (canale YouTube di Sky Sport), alle 17.30 Bayern Monaco-Stoccarda (Sky Sport 252), con i bavaresi che in caso di vittoria e sconfitta del Borussia Dortmund potrebbero aggiudicarsi il titolo. Chiude la giornata, alle 19.30, Borussia Mönchengladbach-Mainz (Sky Sport Max).

 

LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 30^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la partita Lens-Tolosa (Sky Sport 252), mentre domenica alle 20.45 sarà la volta di PSG-Olympique Lione (Sky Sport Calcio).

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Federica Lodi che, insieme a Paolo Di Canio sabato, e ancora Paolo Di Canio con Federico Zancan domenica, introdurrà i match dei campionati con ampie analisi del big match di Manchester. Finestra sempre aperta in città grazie all’inviato Filippo Benincampi che fornirà aggiornamenti sulla formazione e sull’atmosfera che accompagnerà l’avvicinamento alla gara. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). 

Premier League, il programma della 33^ giornata

SABATO 18 APRILE

Alle 13.30

  • BRENTFORD-FUHLAM, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Nicola Roggero

Alle 16

  • NEWCASTLE-BOURNEMOUTH, diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Massimo Marianella
  • LEEDS-WOLVERHAMPTON, diretta su Sky Sport 251
  • telecronaca Matteo Marceddu

Alle 18.30

  • TOTTENHAM-BRIGHTON, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Alle 21

  • CHELSEA-MANCHESTER UNITED, diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Federico Zancan

DOMENICA 19 APRILE

Alle 15

  • EVERTON-LIVERPOOL, diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K telecronaca Nicola Roggero

Alle 17.30

  • MANCHESTER CITY-ARSENAL, diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo
  • inviato Filippo Benincampi

LUNEDÌ 20 APRILE

Alle 21

  • CRYSTAL PALACE-WEST HAM, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Bundesliga, il programma della 30^ giornata

OGGI 17 APRILE

Alle 20.30

  • ST. PAULI-COLONIA, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Paolo Redi

SABATO 18 APRILE

Alle 15.30

  • HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Nicolò Ramella

Alle 18.30

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Federico Botti

DOMENICA 19 APRILE

Alle 15.30

  • FRIBURGO-HEIDENHEIM, in diretta su Canale YouTube Sky Sport
  • telecronaca Elia Faggion

Alle 17.30

  • BAYERN MONACO-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport 252
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Alle 19.30

  • BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-MAINZ, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Federico Zanon

Ligue 1, il programma della 30^ giornata

OGGI 17 APRILE

Alle 20.45

  • LENS-TOLOSA, in diretta su Sky Sport 252
  • telecronaca Federico Zanon

DOMENICA 19 APRILE

Alle 20.45

  • PSG-OLYMPIQUE LIONE, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

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