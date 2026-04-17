Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma la 33^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 30^giornata di campionato. Occhi puntati sulla sfida decisiva tra Manchester City e Arsenal. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 17, a lunedì 20 aprile in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
IN PREMIER SCONTRO AL VERTICE - In Inghilterra si torna in campo per la 33^ giornata di Premier League. Sabato in scena cinque partite: alle 13.30 Brentford-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), alle 16 Newcastle-Bournemouth (Sky Sport Uno) e Leeds-Wolverhampton (Sky Sport 251), alle 18.30 Tottenham-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), alle 21 Chelsea-Manchester United (Sky Sport Uno). Domenica in programma altri due incontri: alle 15 Everton-Liverpool (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), mentre alle 17.30 sarà la volta dell’attesissimo scontro diretto per il titolo tra Manchester City e Arsenal. Il big match all’Etihad Stadium sarà in diretta su Sky Sport Uno, con ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti dalla città e dal campo già dalla vigilia. Lunedì alle 21 chiude la giornata Crystal Palace-West Ham (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio).
BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il trentesimo turno di Bundesliga. Si comincia oggi, alle 20.30 su Sky Sport Mix, con St. Pauli-Colonia. Sabato in programma due match su Sky Sport Calcio: alle 15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund e alle 18.30 la sfida Eintracht Francoforte e Lipsia. Domenica alle 15.30 in scena Friburgo-Heidenheim (canale YouTube di Sky Sport), alle 17.30 Bayern Monaco-Stoccarda (Sky Sport 252), con i bavaresi che in caso di vittoria e sconfitta del Borussia Dortmund potrebbero aggiudicarsi il titolo. Chiude la giornata, alle 19.30, Borussia Mönchengladbach-Mainz (Sky Sport Max).
LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 30^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la partita Lens-Tolosa (Sky Sport 252), mentre domenica alle 20.45 sarà la volta di PSG-Olympique Lione (Sky Sport Calcio).
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Federica Lodi che, insieme a Paolo Di Canio sabato, e ancora Paolo Di Canio con Federico Zancan domenica, introdurrà i match dei campionati con ampie analisi del big match di Manchester. Finestra sempre aperta in città grazie all’inviato Filippo Benincampi che fornirà aggiornamenti sulla formazione e sull’atmosfera che accompagnerà l’avvicinamento alla gara. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 33^ giornata
SABATO 18 APRILE
Alle 13.30
- BRENTFORD-FUHLAM, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicola Roggero
Alle 16
- NEWCASTLE-BOURNEMOUTH, diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Massimo Marianella
- LEEDS-WOLVERHAMPTON, diretta su Sky Sport 251
- telecronaca Matteo Marceddu
Alle 18.30
- TOTTENHAM-BRIGHTON, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
Alle 21
- CHELSEA-MANCHESTER UNITED, diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Federico Zancan
DOMENICA 19 APRILE
Alle 15
- EVERTON-LIVERPOOL, diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K telecronaca Nicola Roggero
Alle 17.30
- MANCHESTER CITY-ARSENAL, diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo
- inviato Filippo Benincampi
LUNEDÌ 20 APRILE
Alle 21
- CRYSTAL PALACE-WEST HAM, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 30^ giornata
OGGI 17 APRILE
Alle 20.30
- ST. PAULI-COLONIA, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Paolo Redi
SABATO 18 APRILE
Alle 15.30
- HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Nicolò Ramella
Alle 18.30
- EINTRACHT FRANCOFORTE-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Federico Botti
DOMENICA 19 APRILE
Alle 15.30
- FRIBURGO-HEIDENHEIM, in diretta su Canale YouTube Sky Sport
- telecronaca Elia Faggion
Alle 17.30
- BAYERN MONACO-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Paolo Ciarravano
Alle 19.30
- BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-MAINZ, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Federico Zanon
Ligue 1, il programma della 30^ giornata
OGGI 17 APRILE
Alle 20.45
- LENS-TOLOSA, in diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Federico Zanon
DOMENICA 19 APRILE
Alle 20.45
- PSG-OLYMPIQUE LIONE, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Gianluigi Bagnulo