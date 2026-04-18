Rinascere insieme: Lampard e il Coventry City sono tornati in Premier

Il Coventry City torna in Premier League al termine di una stagione fatta di cadute e ripartenze. È il successo di Lampard, della solidità dello spogliatoio e di una città complessa, che si riconosce nella sua squadra. Una promozione costruita tra difficoltà, memoria e senso di appartenenza. Una corsa imperfetta, attraversata da crisi e svolte, che riporta gli Sky Blues dove mancavano da anni