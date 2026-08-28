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Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

Premier League
©Getty

Nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 2^ giornata di campionato, mentre riparte la Bundesliga con il Bayern impegnato in casa contro lo Stoccarda. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 28 a lunedì 31 agosto, nella Casa dello Sport di Sky, si torna in campo in Premier League per la seconda giornata della stagione, mentre in Germania inizia ufficialmente la Bundesliga 2026/2027. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si parte oggi 28 con l’anticipo Crystal Palace-Manchester City, alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Quattro match sabato: alle 13.30 Liverpool- Nottingham Forest (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 Bournemouth-Everton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e Coventry-Hull City (Sky Sport Calcio); alle 18.30 il momento di Tottenham-Newcastle (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Chelsea-Brighton su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, Sunderland-Fulham su Sky Sport 251 e Leeds-Brentford su Sky Sport Mix. Alle 17.30 la sfida tra Manchester United e Ipswich (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Il Monday night sarà Aston Villa-Arsenal, alle 21, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.  

 

BUNDESLIGA – In Germania, dopo la vittoria nella Franz Beckenbauer Supercup, il Bayern Monaco riparte come squadra da battere anche in Bundesliga, che inizia con la prima giornata della nuova stagione. I bavaresi, campioni in carica, aprono il campionato ospitando in casa lo Stoccarda oggi 28 alle 20.30 su Sky Sport Max. Sabato doppio incontro: alle 15.30 Lipsia-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Max, mentre alle 18.30 il Borussia Dortmund affronterà l’Amburgo su Sky Sport Arena. Due partite anche domenica: alle 15.30 Friburgo-Werder Brema (Sky Sport 255), alle 17.30 Augsburg-Shalke 04 (Sky Sport Mix). Nel weekend anche la terza giornata di Zweite Bundesliga: venerdì 28 alle 18.30 Eintracht Braunschweig-Herta Berlino (Sky Sport Calcio), domenica 30 alle 13.30 St Pauli-Kaiserslautern (Sky Sport 254).

Premier League, il programma della 2^ giornata

OGGI 28 AGOSTO 

ore 21

  • CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Massimo Marianella 

SABATO 29 AGOSTO 

ore 13.30

  • LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

ore 16

  • BOURNEMOUTH-EVERTON, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Matteo Marceddu 
  • COVENTRY-HULL CITY, in diretta su Sky Sport Calcio  
  • telecronaca Christian Giordano 

ore 18.30

  • TOTTENHAM-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Federico Botti 

DOMENICA 30 AGOSTO 

ore 15 

  • CHELSEA-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 
  • SUNDERLAND-FULHAM, in diretta su Sky Sport 251 
  • Telecronaca Paolo Redi 
  • LEEDS-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Mix 
  • telecronaca Federico Zanon 

ore 17.30 

  • MANCHESTER UNITED-IPSWICH, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Nicolò Ramella 

LUNEDÌ 31 AGOSTO 

ore 21 

  • ASTON VILLA-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K  
  • Telecronaca Massimo Marianella 

Bundesliga, il programma della 1^ giornata

OGGI 28 AGOSTO 

ore 20.30

  • BAYERN MONACO-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport Max  
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

SABATO 29 AGOSTO 

ore 15.30 

  • LIPSIA-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Max 
  • telecronaca Giovanni Rispoli 

ore 18.30

  • BORUSSIA DORTMUND-AMBURGO, in diretta su Sky Sport Arena 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

DOMENICA 30 AGOSTO 

ore 15.30 

  • FRIBURGO-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport 255 
  • telecronaca Christian Giordano 

ore 17.30 

  • AUGSBURG-SHALKE 04, in diretta su Sky Sport Mix 
  • telecronaca Andrea Menon 

2. BUNDESLIGA – 3^ giornata 

OGGI 28 AGOSTO 

ore 18.30

  • EINTRACHT BRAUNSCHWEIG-HERTA BERLINO, in diretta su Sky Sport Calcio  
  • telecronaca Riccardo Morelli 

DOMENICA 30 AGOSTO

ore 13.30

  •  ST. PAULI-KAISERSLAUTERN, in diretta su Sky Sport 254 
  • telecronaca Elia Faggion 

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