Nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 2^ giornata di campionato, mentre riparte la Bundesliga con il Bayern impegnato in casa contro lo Stoccarda. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 28 a lunedì 31 agosto, nella Casa dello Sport di Sky, si torna in campo in Premier League per la seconda giornata della stagione, mentre in Germania inizia ufficialmente la Bundesliga 2026/2027.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si parte oggi 28 con l’anticipo Crystal Palace-Manchester City, alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Quattro match sabato: alle 13.30 Liverpool- Nottingham Forest (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 Bournemouth-Everton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e Coventry-Hull City (Sky Sport Calcio); alle 18.30 il momento di Tottenham-Newcastle (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Chelsea-Brighton su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, Sunderland-Fulham su Sky Sport 251 e Leeds-Brentford su Sky Sport Mix. Alle 17.30 la sfida tra Manchester United e Ipswich (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Il Monday night sarà Aston Villa-Arsenal, alle 21, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.
BUNDESLIGA – In Germania, dopo la vittoria nella Franz Beckenbauer Supercup, il Bayern Monaco riparte come squadra da battere anche in Bundesliga, che inizia con la prima giornata della nuova stagione. I bavaresi, campioni in carica, aprono il campionato ospitando in casa lo Stoccarda oggi 28 alle 20.30 su Sky Sport Max. Sabato doppio incontro: alle 15.30 Lipsia-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Max, mentre alle 18.30 il Borussia Dortmund affronterà l’Amburgo su Sky Sport Arena. Due partite anche domenica: alle 15.30 Friburgo-Werder Brema (Sky Sport 255), alle 17.30 Augsburg-Shalke 04 (Sky Sport Mix). Nel weekend anche la terza giornata di Zweite Bundesliga: venerdì 28 alle 18.30 Eintracht Braunschweig-Herta Berlino (Sky Sport Calcio), domenica 30 alle 13.30 St Pauli-Kaiserslautern (Sky Sport 254).
Premier League, il programma della 2^ giornata
OGGI 28 AGOSTO
ore 21
- CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
SABATO 29 AGOSTO
ore 13.30
- LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
ore 16
- BOURNEMOUTH-EVERTON, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Matteo Marceddu
- COVENTRY-HULL CITY, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Christian Giordano
ore 18.30
- TOTTENHAM-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Federico Botti
DOMENICA 30 AGOSTO
ore 15
- CHELSEA-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
- SUNDERLAND-FULHAM, in diretta su Sky Sport 251
- Telecronaca Paolo Redi
- LEEDS-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Federico Zanon
ore 17.30
- MANCHESTER UNITED-IPSWICH, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicolò Ramella
LUNEDÌ 31 AGOSTO
ore 21
- ASTON VILLA-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- Telecronaca Massimo Marianella
Bundesliga, il programma della 1^ giornata
OGGI 28 AGOSTO
ore 20.30
- BAYERN MONACO-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 29 AGOSTO
ore 15.30
- LIPSIA-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Giovanni Rispoli
ore 18.30
- BORUSSIA DORTMUND-AMBURGO, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 30 AGOSTO
ore 15.30
- FRIBURGO-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport 255
- telecronaca Christian Giordano
ore 17.30
- AUGSBURG-SHALKE 04, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Andrea Menon
2. BUNDESLIGA – 3^ giornata
OGGI 28 AGOSTO
ore 18.30
- EINTRACHT BRAUNSCHWEIG-HERTA BERLINO, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Riccardo Morelli
DOMENICA 30 AGOSTO
ore 13.30
- ST. PAULI-KAISERSLAUTERN, in diretta su Sky Sport 254
- telecronaca Elia Faggion