Arsenal-Chelsea, il gol di Odegaard decide il derby. E il velo di Havertz è geniale. VIDEOPREMIER
Dopo le reti di Rogers e Havertz, chi segna il gol da tre punti all'Emirates è Odegaard al termine di una splendida azione corale. Proprio il capitano imposta un possesso che coinvolge lo stesso Havertz e Calafiori prima di Tzolis, largo a sinistra. Il greco imbuca al centro dove è geniale il velo del tedesco, che lascia scorrere il pallone alle sue spalle per il compagno. E a quel punto la rete del 2-1 è cosa fatta