Dopo le reti di Rogers e Havertz, chi segna il gol da tre punti all'Emirates è Odegaard al termine di una splendida azione corale. Proprio il capitano imposta un possesso che coinvolge lo stesso Havertz e Calafiori prima di Tzolis, largo a sinistra. Il greco imbuca al centro dove è geniale il velo del tedesco, che lascia scorrere il pallone alle sue spalle per il compagno. E a quel punto la rete del 2-1 è cosa fatta

ARSENAL-CHELSEA 2-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA