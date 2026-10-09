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Everton, Friedkin annuncia la volontà di cedere il club

Premier League

Annuncio a sorpresa del gruppo Friedkin che dopo soli due anni cerca nuovi investitori per l'Everton, valutando anche la cessione del club. Nel comunicato diffuso dal club si legge che la cessione avverrà solo se ci sarà "un acquirente ritenuto all'altezza di guidare i Toffees verso una nuova fase di crescita". L'Everton dopo 5 giornate di Premier è settimo con 9 punti ed è ancora imbattuto

Dopo appena due anni dall'acquisizione del club, la famiglia Friedkin ha ufficialmente messo in vendita l'Everton. Con un comunicato sul proprio sito, il club conferma che è alla ricerca di nuovi investitori, ma con potenziale cessione delle quote di controllo della società. Si legge ancora che i Friedkin continueranno a supportare l'Everton finché questa fase non verrà completata e che fino ad allora non ci saranno altre comunicazioni ufficiali sull'argomento

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La nota ufficiale dell'Everton

Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, tra cui la potenziale cessione di una quota di controllo. Quando TFG è diventata la società gestrice dell'Everton, il club si è trovato ad affrontare una notevole incertezza finanziaria e sfide sia in campo che fuori. La priorità immediata è stata quella di fornire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per garantire il futuro del club, contribuendo anche al completamento dello stadio promesso da tempo ai suoi tifosi.

Ora che queste basi sono state gettate in modo sicuro, è il momento giusto per pensare al prossimo capitolo per l'Everton. Prenderemo in considerazione solo le manifestazioni di interesse da parte di soggetti che riteniamo fermamente in grado di guidare il Club verso il futuro e di consolidare lo slancio positivo acquisito. Durante tutto questo processo, l'obiettivo di TFG rimarrà invariato. Supporteremo il Club in ogni modo necessario per raggiungere il successo sul campo e continueremo a impegnarci per fare la differenza nelle comunità in cui il Club opera. TFG e il Club non rilasceranno ulteriori commenti finché i lavori saranno in corso".

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