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Bentancur, espulsione in Man United-Tottenham: la sua testata fa scatenare la rissa. VIDEO

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Al minuto 77 si accende Manchester United-Tottenham: Bentancur, dopo un intervento al limite, spazza la palla. Shaw lo spintona e l'uruguaiano reagisce con una testata che gli costa il cartellino rosso. Solo ammonito, invece, il terzino dello United. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di De Zerbi è riuscito a pareggiare al 92' conquistando un punto all'Old Trafford. Guarda il VIDEO dell'episodio qui sopra

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