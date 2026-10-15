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Haaland (Manchester City) compra villa ad Abu Dhabi per 2,5 milioni di euro

la curiosità

L’attaccante del City, autore di una doppietta nel match perso 2-4 in casa col Psg, si consola con un investimento immobiliare: Haaland ha infatti acquistato una villa ad Abu Dhabi per circa 2,9 milioni di dollari, in un nuovo complesso marchiato Manchester City

CITY-PSG 2-4, HIGHLIGHTS

In qualche modo anche qui Haaland giocherà in casa. Perché la nuova super villa acquistata dall’attaccante norvegese ad Abu Dhabi non è in un complesso qualsiasi ma nel nuovo progetto di residenze di lusso realizzate con la collaborazione diretta del Manchester City. C’è il marchio del club inglese, sullo ‘Yas Residences by Ohana’ e ora c’è anche la firma di Erling Braut Haaland sul contratto d’acquisto di una villa all’interno di questo nuovo esclusivo complesso. Dove in realtà la scritta Haaland sul citofono si potrà leggere all’ingresso di ben due case, visto che Erling avrà come vicino di casa il padre Alfie, che ha anche lui comprato casa lì.

Haaland, quanto ha speso

Non ci sono ovviamente cifre ufficiali, ma secondo indiscrezioni di stampa e confrontando il costo medio per questo tipo di immobile, l’investimento di Haaland nel Golfo Persico sarebbe quantificabile in circa 2,9 milioni di dollari (circa due milioni e mezzo di euro). "Ciao a tutti -il messaggio postato da Haaland sui social per annunciare l’acquisto- Sono felice d’unirmi al progetto del Manchester City insieme a Ohana. Ho appena comprato una casa e anche mio padre, saremo quindi vicini di casa ad Abu Dhabi e presto ci vedremo là". Secondo indiscrezioni, la villa di Haaland avrà cinque camere da letto e sarà direttamente affacciata sul canale dell’isola di Yas. La consegna degli  immobili è prevista per il 2029.

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