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Brighton-Crystal Palace, Diego Gomez segna da centrocampo! Il VIDEO del gol

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La Premier League ha già il gol più bello della stagione? Giudicate voi guardando nel VIDEO qui sopra, ma la stupenda rete di Diego Gomez in Brighton-Crystal Palace è una serie candidata. Una botta pazzesca da centrocampo con il classe 2003 che ha visto Benitez fuori dai pali e ci ha provato senza pensarci due volte e... ci è anche riuscito! Il Brighton continua a volare in classifica: è momentaneamente al 2° posto in una Premier League tutta da vivere su Sky Sport

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