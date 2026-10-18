Brighton-Crystal Palace, Diego Gomez segna da centrocampo! Il VIDEO del golvideo
La Premier League ha già il gol più bello della stagione? Giudicate voi guardando nel VIDEO qui sopra, ma la stupenda rete di Diego Gomez in Brighton-Crystal Palace è una serie candidata. Una botta pazzesca da centrocampo con il classe 2003 che ha visto Benitez fuori dai pali e ci ha provato senza pensarci due volte e... ci è anche riuscito! Il Brighton continua a volare in classifica: è momentaneamente al 2° posto in una Premier League tutta da vivere su Sky Sport