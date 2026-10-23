Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per l'ottava giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 7° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 23, a lunedì 26 ottobre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per l’ottava giornata di Premier League. Si parte oggi alle 21 con Ipswich Town-Nottingham Forest (Sky Sport Max). Sabato in programma quattro partite: alle 13.30 appuntamento con Aston Villa-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 in scena Arsenal-Everton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e Coventry City-Fulham (Sky Sport 257); alle 18.30 la sfida Chelsea-Tottenham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Domenica in programma altri cinque incontri: alle 15 Liverpool-Brighton (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Manchester United-Bournemouth (Sky Sport Max), Crystal Palace-Newcastle (Sky Sport Mix) e Hull City-Brentford (Sky Sport 257); alle 17.30 il match tra Sunderland e Leeds (Sky Sport Mix). Per tutto il weekend, inoltre, in scena l’intervista esclusiva a Michael Kayode, realizzata da Valentina Mariani: il difensore del Brentford apre le porte del centro sportivo dei Bees e si racconta tra la vita londinese, l’ottimo avvio di stagione in Premier League e la gioia dell’esordio con la maglia della Nazionale italiana.
BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il settimo turno di Bundesliga. oggi alle 20.30 in scena Stoccarda-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport 258. Sabato in programma due match: alle 15.30 Lipsia-Elversberg su Sky Sport Max, mentre alle 18.30 da non perdere il big match Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte su Sky Sport Arena. Due partite anche domenica: alle 15.30 Hoffenheim-Bayer Leverkusen su Sky Sport 258 e alle 17.30 Friburgo-Bayern Monaco su Sky Sport Arena. Nel weekend anche la nona giornata di 2. Bundesliga: venerdì alle 18.30 Bochum-Wolfsburg su Sky Sport Max; sabato alle 20.30 Norimberga-Kaiserslautern sullo stesso canale.
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 25 ottobre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 19, su Sky Sport 256, appuntamento con il derby tra Manchester United e Manchester City, con la telecronaca di Federico Zanon.
Premier League, il programma dell'ottava giornata
OGGI 23 OTTOBRE
Ore 21
- IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Federico Zancan
SABATO 24 OTTOBRE
Ore 13.30
- ASTON VILLA-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
ore 16
- ARSENAL-EVERTON, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicolò Ramella
- COVENTRY CITY-FULHAM, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Federico Zanon
ore 18.30
- CHELSEA-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 25 OTTOBRE
Ore 15
- LIVERPOOL-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
- MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Nicola Roggero
- CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Matteo Marceddu
- HULL CITY-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Federico Botti
ore 17.30
- SUNDERLAND-LEEDS, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Massimo Marianella
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – 7^ giornata
DOMENICA 25 OTTOBRE
ore 19
- MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport 256
- telecronaca Federico Zano
Bundesliga, il programma della 7^ giornata
OGGI 23 OTTOBRE
Ore 20.30
- STOCCARDA-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Elia Faggion
SABATO 24 OTTOBRE
Ore 15.30
- LIPSIA-ELVERSBERG, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Paolo Redi
ore 18.30
- BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 25 OTTOBRE
ore 15.30
- HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Calogero Destro
ore 17.30
- FRIBURGO-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Pietro Nicolodi
2. BUNDESLIGA – 9^ giornata
OGGI 23 OTTOBRE
ore 18.30
- BOCHUM-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Federico Casotti
SABATO 24 OTTOBRE
ore 20.30
- NORIMBERGA-KAISERSLAUTERN, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Dario Morelli