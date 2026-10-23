Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

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Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

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Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per l'ottava giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 7° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 23, a lunedì 26 ottobre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per l’ottava giornata di Premier League. Si parte oggi alle 21 con Ipswich Town-Nottingham Forest (Sky Sport Max). Sabato in programma quattro partite: alle 13.30 appuntamento con Aston Villa-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 in scena Arsenal-Everton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e Coventry City-Fulham (Sky Sport 257); alle 18.30 la sfida Chelsea-Tottenham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Domenica in programma altri cinque incontri: alle 15 Liverpool-Brighton (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Manchester United-Bournemouth (Sky Sport Max), Crystal Palace-Newcastle (Sky Sport Mix) e Hull City-Brentford (Sky Sport 257); alle 17.30 il match tra Sunderland e Leeds (Sky Sport Mix). Per tutto il weekend, inoltre, in scena l’intervista esclusiva a Michael Kayode, realizzata da Valentina Mariani: il difensore del Brentford apre le porte del centro sportivo dei Bees e si racconta tra la vita londinese, l’ottimo avvio di stagione in Premier League e la gioia dell’esordio con la maglia della Nazionale italiana.

 

BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il settimo turno di Bundesliga. oggi alle 20.30 in scena Stoccarda-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport 258. Sabato in programma due match: alle 15.30 Lipsia-Elversberg su Sky Sport Max, mentre alle 18.30 da non perdere il big match Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte su Sky Sport Arena. Due partite anche domenica: alle 15.30 Hoffenheim-Bayer Leverkusen su Sky Sport 258 e alle 17.30 Friburgo-Bayern Monaco su Sky Sport Arena. Nel weekend anche la nona giornata di 2. Bundesliga: venerdì alle 18.30 Bochum-Wolfsburg su Sky Sport Max; sabato alle 20.30 Norimberga-Kaiserslautern sullo stesso canale.

 

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 25 ottobre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 19, su Sky Sport 256, appuntamento con il derby tra Manchester United e Manchester City, con la telecronaca di Federico Zanon.

Premier League, il programma dell'ottava giornata

OGGI 23 OTTOBRE

Ore 21

  • IPSWICH TOWN-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Federico Zancan

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 13.30

  • ASTON VILLA-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Paolo Ciarravano

ore 16

  • ARSENAL-EVERTON, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Nicolò Ramella
  • COVENTRY CITY-FULHAM, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Federico Zanon

ore 18.30

  • CHELSEA-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 15

  • LIVERPOOL-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Paolo Ciarravano
  • MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Nicola Roggero
  • CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Matteo Marceddu
  • HULL CITY-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Federico Botti

ore 17.30

  • SUNDERLAND-LEEDS, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Massimo Marianella

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – 7^ giornata

DOMENICA 25 OTTOBRE

ore 19

  • MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport 256
  • telecronaca Federico Zano

Bundesliga, il programma della 7^ giornata

OGGI 23 OTTOBRE

Ore 20.30

  • STOCCARDA-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Elia Faggion

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 15.30

  • LIPSIA-ELVERSBERG, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Paolo Redi

ore 18.30

  • BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 25 OTTOBRE

ore 15.30

  • HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Calogero Destro

ore 17.30

  • FRIBURGO-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Pietro Nicolodi

2. BUNDESLIGA – 9^ giornata

OGGI 23 OTTOBRE

ore 18.30

  • BOCHUM-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Federico Casotti

SABATO 24 OTTOBRE

ore 20.30

  • NORIMBERGA-KAISERSLAUTERN, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Dario Morelli

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