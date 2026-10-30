Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la nona giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca l'8° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Nuovo appuntamento con il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 30 ottobre a lunedì 2 novembre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League. Ad aprire il weekend, il primo episodio stagionale del Di Canio Premier Special: “Centrocampo, il cuore del gioco”, in onda domani alle 19.30 e alle 22.15 su Sky Sport Uno, alle 20 e alle 23 su Sky Sport Calcio e disponibile on demand. Da Elliot Anderson ed Enzo Fernández al Manchester City a Bruno Guimarães all’Arsenal, passando per Sandro Tonali al Tottenham e Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba al Manchester United: in questa puntata, Paolo Di Canio racconta la nuova generazione di centrocampisti - approdati in Premier League durante il mercato estivo 2026/2027 - che sta ridefinendo gli equilibri del massimo campionato inglese, analizzandone caratteristiche, versatilità e impatto nelle diverse fasi di gioco. Un viaggio tra i centrocampisti moderni, capaci di proteggere la difesa, guidare l’uscita palla al piede, accompagnare l’azione offensiva e spesso anche finalizzarla, senza dimenticare chi rappresenta già un punto di riferimento assoluto come Declan Rice, anima e cuore dell’Arsenal campione d’Inghilterra.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la nona giornata di Premier League. Si parte sabato con cinque partite: alle 13.30 appuntamento con Chelsea-Manchester United (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 in scena Manchester City-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e Brentford-Nottingham Forest (Sky Sport 258). Alle 18.30 la sfida Tottenham-Crystal Palace (Sky Sport 256 e Sky Sport 4K); alle 21 in programma Aston Villa-Fulham (Sky Sport Arena). Domenica alle 17.30 da non perdere il big match tra Liverpool e Arsenal (Sky Sport Uno); lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Newcastle-Everton (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).

BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania in scena l’ottavo turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Elversberg-Mainz su Sky Sport Arena. Sabato in programma due match: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda su Sky Sport 259, mentre alle 18.30 sarà la volta del Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund su Sky Sport Uno. Due partite anche domenica: alle 15.30 Union Berlino-Colonia su Sky Sport Arena e alle 17.30 Eintracht Francoforte-Amburgo su Sky Sport Mix. Nel weekend anche la decima giornata di 2. Bundesliga: sabato alle 13 Kaiserslautern-Hertha Berlino su Sky Sport Arena; domenica alle 13.30 St. Pauli-Norimberga su Sky Sport Max.

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 1° novembre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13, su Sky Sport Arena, appuntamento con London City Lionesses-Manchester City, con la telecronaca di Gaia Brunelli.