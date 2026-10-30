Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

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Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

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Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la nona giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca l'8° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

DI CANIO PREMIER SPECIAL, LA NUOVA STAGIONE

Nuovo appuntamento con il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 30 ottobre a lunedì 2 novembre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League. Ad aprire il weekend, il primo episodio stagionale del Di Canio Premier Special: “Centrocampo, il cuore del gioco”, in onda domani alle 19.30 e alle 22.15 su Sky Sport Uno, alle 20 e alle 23 su Sky Sport Calcio e disponibile on demand. Da Elliot Anderson ed Enzo Fernández al Manchester City a Bruno Guimarães all’Arsenal, passando per Sandro Tonali al Tottenham e Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba al Manchester United: in questa puntata, Paolo Di Canio racconta la nuova generazione di centrocampisti - approdati in Premier League durante il mercato estivo 2026/2027 - che sta ridefinendo gli equilibri del massimo campionato inglese, analizzandone caratteristiche, versatilità e impatto nelle diverse fasi di gioco. Un viaggio tra i centrocampisti moderni, capaci di proteggere la difesa, guidare l’uscita palla al piede, accompagnare l’azione offensiva e spesso anche finalizzarla, senza dimenticare chi rappresenta già un punto di riferimento assoluto come Declan Rice, anima e cuore dell’Arsenal campione d’Inghilterra.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la nona giornata di Premier League. Si parte sabato con cinque partite: alle 13.30 appuntamento con Chelsea-Manchester United (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 in scena Manchester City-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e Brentford-Nottingham Forest (Sky Sport 258). Alle 18.30 la sfida Tottenham-Crystal Palace (Sky Sport 256 e Sky Sport 4K); alle 21 in programma Aston Villa-Fulham (Sky Sport Arena). Domenica alle 17.30 da non perdere il big match tra Liverpool e Arsenal (Sky Sport Uno); lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Newcastle-Everton (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).

 

BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania in scena l’ottavo turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Elversberg-Mainz su Sky Sport Arena. Sabato in programma due match: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda su Sky Sport 259, mentre alle 18.30 sarà la volta del Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund su Sky Sport Uno. Due partite anche domenica: alle 15.30 Union Berlino-Colonia su Sky Sport Arena e alle 17.30 Eintracht Francoforte-Amburgo su Sky Sport Mix. Nel weekend anche la decima giornata di 2. Bundesliga: sabato alle 13 Kaiserslautern-Hertha Berlino su Sky Sport Arena; domenica alle 13.30 St. Pauli-Norimberga su Sky Sport Max.

 

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 1° novembre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13, su Sky Sport Arena, appuntamento con London City Lionesses-Manchester City, con la telecronaca di Gaia Brunelli.

OGGI 30 OTTOBRE

  • DI CANIO PREMIER SPECIAL: CENTROCAMPO, IL CUORE DEL GIOCO
  • Alle 19.30 e alle 22.15 su Sky Sport Uno; alle 20 e alle 23 su Sky Sport Calcio Disponibile on demand

Premier League, il programma della 9^ giornata

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 13.30

  • CHELSEA-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Massimo Marianella

ore 16

  • MANCHESTER CITY-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Federico Zancan
  • BRENTFORD-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Nicola Roggero

ore 18.30

  • TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 256 e Sky Sport 4K
  • telecronaca Nicolò Ramella

ore 21

  • ASTON VILLA-FULHAM, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Paolo Ciarravano

DOMENICA 1° NOVEMBRE

ore 17.30

  • LIVERPOOL-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Massimo Marianella

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

ore 21

  • NEWCASTLE-EVERTON, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Bundesliga, il programma dell'ottava giornata

OGGI 30 OTTOBRE

ore 20.30

ELVERSBERG-MAINZ, in diretta su Sky Sport Arena

telecronaca Federico Casotti

SABATO 31 OTTOBRE

ore 15.30

  • BAYER LEVERKUSEN-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport 259
  • telecronaca Federico Zanon

ore 18.30

  • BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 1° NOVEMBRE

ore 15.30

  • UNION BERLINO-COLONIA, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Matteo Marceddu

ore 17.30

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-AMBURGO, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Paolo Ciarravano

2. BUNDESLIGA – 10^ giornata

SABATO 31 OTTOBRE

ore 13

  • KAISERSLAUTERN-HERTHA BERLINO, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Elia Faggion

DOMENICA 1° NOVEMBRE

ore 13.30

  • ST. PAULI-NORIMBERGA, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Calogero Destro

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – 8^ giornata

DOMENICA 1° NOVEMBRE

ore 13

  • LONDON CITY LIONESSES-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Gaia Brunelli 

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