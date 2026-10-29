Il mercato ha confermato l’importanza dei giocatori che in mezzo al campo dettano i ritmi e difendono. Ognuno, da Elliot Anderson a Sandro Tonali, da Bruno Guimarães a Carlos Baleba, con doti che lo rendono unico. Il nuovo episodio del "Di Canio Premier Special" in onda su Sky e NOW è dedicato a loro: i centrocampisti CARABAO CUP, UN CLUB DI 4^ SERIE ELIMINA L'ARSENAL

Nella stagione 2025-26 Elliot Anderson, all’epoca nel Nottingham Forest, giocò il pallone più volte di tutti: 3323, di cui 58 nell’area avversaria, precedendo solo difensori come Virgil Van Dijk e Paul Van Hecke, ed ebbe anche il quarto maggior numero di passaggi, 2419, mandandone a buon fine 2080, anche se la statistica non ne misura lunghezza e direzione. Numeri importanti, coerenti con chi gioca in mezzo al campo e deve gestire il traffico. E la prima puntata della nuova stagione del Di Canio Premier Special, dal titolo "Centrocampo, il cuore del gioco", è proprio un omaggio e un riconoscimento ai giocatori da cui passa tutto e che tutto, o quasi, devono saper fare: una conferma arrivata anche dal mercato estivo della Premier League, che ha visto Anderson passare al Manchester City per 140 milioni di euro, seguito da Enzo Fernández, anche lui per 140, e Ayyoub Bouaddi, 95.

Il calciomercato di Premier League e il valore del ruolo Oltre 300 milioni spesi dal City per ripartire, dopo l’addio in panchina di Pep Guardiola e l’arrivo di Enzo Maresca, che oltretutto Fernández lo aveva avuto e apprezzato al Chelsea. E nella stessa finestra di mercato l’Arsenal ha preso Bruno Guimarães dal Newcastle, il Manchester United ha cercato di migliorare il suo reparto di mezzo con Carlos Baleba, Youri Tielemans e Andrey Santos mentre il Tottenham Hotspur, su indicazione di Roberto De Zerbi, ha portato a Londra Sandro Tonali, che con la valutazione di 108 milioni è diventato per la seconda volta il calciatore italiano più costoso della storia. Una tendenza che riflette l’evoluzione costante del calcio moderno, soprattutto inglese: giocatori diversi l’uno dall’altro, contrassegnati però dalla miscela quasi ideale delle doti necessarie per il salto di qualità delle loro squadre. Coprire la difesa, ad esempio, ma anche aiutarla nella costruzione, ricevendo il pallone e proteggendolo: essere "press-resistant" per citare l’espressione specifica, ovvero saper mantenere e gestire il controllo anche sotto pressione, è uno dei requisiti fondamentali in un ambiente tattico in cui è cresciuta la marcatura a uomo anche in zone del campo prima trascurate. E allora sapersi liberare ed avere la visione e il tocco giusto possono aprire immediate opportunità, trasformando rapidamente una fase di protezione in una fase di attacco.

L'eloquio di Paolo Di Canio Di Canio, con la sua consueta brillantezza di visione ed eloquio, racconta le caratteristiche dei singoli e le contestualizza nell’ambito delle loro nuove squadre: ecco l’enfasi del Manchester City per il nuovo trio di centrocampisti, incaricati, ognuno a modo suo, di replicare quanto fece per il City di Guardiola Rodri, che non per nulla ha vinto anche un Pallone d’Oro per la sua capacità di essere aiuto difensivo, ricettacolo di passaggi, costruttore in avanzamento e finalizzatore, come testimoniano i tanti importanti gol, compreso quello nella finale di Champions League 2023. Nell’Arsenal, invece, Bruno Guimarães non deve colmare alcun vuoto ma semplicemente, e lo sta già facendo molto bene, incrementare la qualità in mezzo al campo dando respiro a Declan Rice, che lo scorso anno si è nuovamente stremato a coprire chilometri, arrivando un po’ stanco ai Mondiali di calcio. La presenza del brasiliano serve anche a compensare la progressiva uscita di scena di Martín Zubimendi, fondamentale per gran parte della stagione del titolo prima di perdere minuti e importanza nelle fasi finali. Ma anche Zubimendi, acquisto estivo 2025, era stato preso nell’ottica di una crescita del reparto centrale. Si passa insomma sempre per il centrocampo, in tutti i sensi: nella creazione, nell’accompagnamento, nella protezione. È la testa, certo, ma soprattutto il cuore.