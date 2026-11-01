La Premier League ci regala un altro big match da vivere in diretta su Sky: il Liverpool ospita l'Arsenal, domenica 1 novembre alle 17:30. I campioni d'Inghilterra hanno l'opportunità di superare il Manchester City che è stato battuto dal Brighton. Dall'altra parte i Reds vogliono i tre punti per restare attaccati alla vetta. Il match è in diretta alle 17.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con la telecronaca di Massimo Marianella

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