L'attaccante del Milan ha firmato al 25' il vantaggio degli Stati Uniti contro Haiti al TQL Stadium di Cincinnati, trasformando in gol il cross di Weston McKennie. Gli Usa hanno poi vinto 2-0 e conquistato l'accesso alle Concacaf Nations League Finals del 2027 con un complessivo 8-0 tra andata e ritorno.

La ricostruzione del gol di Pulisic

L'azione parte dallo stesso Pulisic, che avanza sulla sinistra e accompagna lo sviluppo offensivo. McKennie riceve sulla destra e mette il pallone verso il secondo palo: il milanista, con le spalle alla porta, si coordina e colpisce in rovesciata, trovando il palo lontano per l'1-0. È il 36° gol di Pulisic con gli Stati Uniti e il terzo nel doppio confronto con Haiti.

Due assist per McKennie

McKennie è stato protagonista anche del raddoppio: al 43' servendo Julian Hall per, il gold el 2-0. Per il centrocampista juventino quindi due assist nella partita, per Hall è invece il quinto gol nelle prime sei presenze con la nazionale maggiore statunitense.