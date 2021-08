1/12

Eccolo, l’ultimo numero 10 del Manchester City, in ginocchio al cospetto del guru Pep Guardiola, l’allenatore chiamato a esaltarne le doti di creatività e fantasia, magari inventandosi qualcosa come fece ai tempi del 10 più famoso dell’era moderna, Leo Messi, trasformato in “falso nueve”. Jack Grealish, pagato 117.5 mln all’Aston Villa, eredita una maglia pesante, quella lasciata dopo 10 stagioni (e 260 gol, primatista assoluto con il club) dal “Kun” Aguero. E prima di loro? Tra meteore e campioni, l’ha vestita anche un italiano…