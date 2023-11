Puro calcio inglese a Stamford Bridge. La gara la sblocca il solito Haaland su rigore, ribaltano poi Thiago Silva e Sterling, in pieno recupero, però, Akanji fa 2-2. Il secondo tempo non è da meno: di nuovo Haaland porta avanti i suoi dopo appena due minuti, ma il Chelsea non molla e al 67', Jackson raccoglie la respinta di Ederson e mette in porta il 3-3. Al 86' Rodri esplode un tiro di potenza che vale il 3-4, al 95' Palmer chiude lo show: dal dischetto firma il definitivo pari

