La prima di Juric in Inghilterra è un ko: il suo Southampton (che non vince da inizio novembre) è sempre più ultimo in classifica a -6 dal diciannovesimo posto. Dopo la paura per Fabianski (scontro involontario col compagno e gioco fermo per sette minuti), è Bowen a decidere la partita per il West Ham al 59'

