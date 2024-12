Secondo insuccesso consecutivo per il Chelsea di Maresca dopo una serie cinque vittorie di fila in campionato. Sblocca la partita il solito Palmer col dodicesimo centro in stagione: grande giocata personale e solito sinistro preciso piazzato a fil di palo. Nel finale però cambia tutto: prima il pari meritato con Wilson, poi il gol partita di Muniz al quinto di recupero. Blues (per ora) ancora secondi in campionato

