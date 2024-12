Risultato utile consecutivo numero 13 in Premier per la capolista di Slot, che rimonta le Foxes e scappa a +7 sul Chelsea con una partita in meno. In avvio Ayew la sblocca sorprendendo Robertson, che di testa colpisce il palo al 25'. Altro legno con Salah fermato dalla traversa, ma prima dell'intervallo pareggia Gakpo. La ribalta Jones in avvio di ripresa, annullata la doppietta di Gakpo ma è regolare il tris di Salah per la gioia di Anfield. Terzo ko di fila per il Leicester

