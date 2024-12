Nel primo match del Boxing Day, solo un pari in casa con l’Everton per la squadra di Guardiola. Dopo un palo di Gvardiol, al 14’ City avanti col sinistro di Bernardo Silva deviato da Branthwaite. Ma al 36' l’Everton pareggia con Ndiaye. A inizio ripresa, Mykolenko abbatte Savinho in area: Haaland si fa parare il rigore da Pickford (che lo distrae facendo le boccacce). Per i campioni d’Inghilterra una sola vittoria (e 6 ko) nelle ultime 9 in Premier

PREMIER, LA CLASSIFICA