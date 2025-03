CNella 28^ giornata di Premier League finisce in parità fra Manchester United e Arsenal ad Old Trafford. Bruno Fernandes a segno alla fine del primo tempo su punizione, il pareggio degli ospiti arriva al 74' con Declan Rice. Il Liperpool così allunga in vetta: +15 sui Gunners (con una gara giocata in più).

