Manchester City-Arsenal 2-2: gol e highlights

Finisce 2-2 la sfida tra Manchester City-Arsenal. La squadra di Guardiola trova il pareggio grazie al gol di Stones nel recupero. Nulla da fare per l'Arsenal di Arteta, che nel primo tempo aveva ribaltato l'1-0 di Haaland grazie a Calafiori e Gabriel LA CLASSIFICA DI PREMIER - IL GOL DI CALAFIORI

Gol, emozioni e spettacolo. C'è tutto in Manchester City-Arsenal che non ha tradito le attese: è finita 2-2 all'Etihad Stadium, con la squadra di Pep Guardiola che ha evitato la prima sconfitta stagionale grazie al gol al 98° minuto di Stones, bravo a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un punto guadagnato per i citizen, due persi per l'Arsenal che ha giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione prima dell'intervallo di Trossard. Ai gunners, che in caso di vittoria avrebbero sorpassato il City in vetta alla classifica, non è bastato il bellissimo gol di Riccardo Calafiori che, alla prima da titolare in Premier League, ha battuto Ederson con una botta da fuori area.

Prima Haaland, poi la rimonta dei Gunners All'Etihad succede di tutto sin dai primi minuti. Al Manchester City ne bastano appena 9 per sbloccare l'incontro grazie a Erling Haaland. Lanciato in velocità da Savinho, il norvegese batte Raya e trova il 100esimo gol con la maglia sky blues in 105 presenze. La partita sembra in discesa per il City che sfiora il raddoppio con Gundogan (palo su punizione), ma prima l'infortunio di Rodri (uscito in lacrime a metà del primo tempo) e poi i due gol dell'Arsenal cambiano volto all'incontro. A dare il via alla rimonta dei gunners nel primo tempo è Riccardo Calafiori che, lanciato titolare da Arteta, trova una bellissima rete con un mancino da fuori area. Prima dell'intervallo l'Arsenal trova il 2-1: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Gabriel svetta di testa e batte Ederson. Qui, tuttavia, cambia di nuovo il copione del match perché l'Arsenal resta in 10 uomini per l'espulsione di Trossard: già ammonito in precedenza, l'ex Brighton riceve il secondo giallo (non senza polemiche) per aver allontanato il pallone dopo un fallo commesso. arsenal Calafiori, primo gol in Premier contro il Man City

Stones spezza la resistenza dell'Arsenal Complice la superiorità numerica, il Manchester City domina il secondo tempo. Raya è chiamato più volte agli straordinari: prima al 58° minuto salva sul colpo di testa di Haaland, poi respinge due conclusioni di Gvardiol. L'Arsenal sembra a un passo dalla vittoria, ma il momento decisivo è al 98° minuto, nell'ultima azione del match. Grealish batte corto un angolo, scarica per Kovacic che calcia e trova la respinta della difesa dell'Arsenal, ma la palla finisce su piedi di Stones che non sbaglia.

Arsenal, un digiuno all'Etihad lungo nove anni Il Manchester City mantiene così l'imbattibilità stagionale e il primo posto in classifica con 13 punti, uno in più di Liverpool e Aston Villa. L'Arsenal, quarto in classifica con 11 punti, prosegue il digiuno di vittorie all'Etihad Stadium: l'ultimo successo in casa dei citizen risale al 2015.