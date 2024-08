Introduzione

Venerdì torna su Sky e NOW lo spettacolo della Premier! Si (ri)parte con Manchester United-Fulham, ma sai tutto su come sono cambiate le big col mercato? Il City perfetto di Guardiola non ha cambiato quasi nulla, ma ha perso Julian Alvarez volato a Madrid sponda Atletico. L'Arsenal di Arteta, secondo lo scorso anno, ha in Calafiori dal Bologna il suo colpo principale. Sempre dall'Emilia Zirkzee è volato a Manchester sponda United, che punta a rivoluzionare la propria difesa titolare (anche se il più caro - Yoro - si è subito fatto male e starà fuori per tre mesi). Zero acquisti (zero!) per il nuovo Liverpool post era-Klopp di Slot. Solita scorpacciata di colpi per il Chelsea, con Enzo Maresca chiamato al riscatto del club da sempre molto italiano. Cosa farà il Tottenham di Postecoglou con Solanke (costato più di sessanta milioni) in attacco? Ecco come giocheranno e come sono cambiate sul mercato le big six inglesi, con due bonus track di chi si è "infiltrato" tra di loro nella classifica dello scorso campionato: Aston Villa e Newcastle

Il campionato inglese è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLA PREMIER LEAGUE 2024/25