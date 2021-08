Conto alla rovescia per l'inizio del campionato inglese, torneo con alcuni tra i giocatori più valutati al mondo. In attesa dell'arrivo ufficiale di Lukaku al Chelsea, chi sono i più preziosi in assoluto che vedremo all'opera? Quattro di loro hanno un valore pari almeno a 100 milioni di euro secondo la classifica stilata con i dati di Transfermarkt. In campo a partire dal 13 agosto, tutta la Premier League è su Sky