Archiviata la sosta dedicata alle Nazionali, la Juventus si prepara a riprendere il suo cammino in campionato. Il prossimo appuntamento è all'Allianz Stadium contro la Lazio di Inzaghi in una partita in cui i bianconeri cercheranno una piccola rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa dello scorso 13 agosto. A Vinovo sono rientrati i primi nazionali che presto si alleneranno con il gruppo di Allegri per preparare al meglio ogni aspetto della gara contro i biancocelesti. Gli ultimi a raggiungere Torino saranno i sudamericani impegnati nella notte nelle gare decisive per il loro destino in Russia. Intanto, proprio della partita contro la Lazio, del suo momento personale e non solo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Stefano Sturaro, impegnato in più ruoli dall'allenatore in questo inizio di stagione, sia in Italia che in Europa. Queste le sue considerazioni.