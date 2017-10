Brutte notizie per Stephan El Shaarawy che sarà costretto a saltare il big match di sabato contro il Napoli. Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, gli esami svolti oggi hanno evidenziato la presenza di una quota di edema muscolare nell’adduttore lungo di destra. L'attaccante della Roma proverà a recuperare per la trasferta di Londra contro il Chelsea, in programma mercoledì 18 ottobre.