La delusione di Delneri

“La sconfitta di oggi e, in particolare la brutta prestazione del primo tempo, è figlia anche della sosta – commenta Delneri nel post partita - abbiamo molti giocatori che viaggiano e alcuni di questi sono arrivati pochi giorni prima della partita di oggi. Oggi non c’è stata aggressività, abbiamo concesso tutto il primo tempo e lo abbiamo pagato. Nel secondo tempo siamo riusciti a tornare in partita, ma abbiamo subito il raddoppio che ci ha messo molto in difficoltà. Abbiamo fato un passo indietro, fuori casa abbiamo molte difficoltà. Manca la cattiveria, la serenità giusta per poter fare punti in trasferta. Abbiamo un blocco psicologico perché queste cose alla lunga incidono. Il gol della Fiorentina mi sembra abbastanza dubbio, ma poi lo vedremo con più attenzione. Prendiamo gol che si possono evitare, bisogna aiutarci meglio tra i reparti. Thereau è un giocatore importante, ha fatto la sua partita ma peccato che abbia fatto gol contro di noi. Non siamo stati capaci di avere un’attenzione maggiore nei confronti delle sue qualità. La fiducia della società? Noi allenatori viviamo di risultati, siamo abituati a passare momenti meno buoni. Speriamo che la ruota giri e possiamo raccogliere quanto meritiamo. Nel prossimo turno affronteremo la Juventus, ieri ha perso ma mi sembra che abbia costruito molte occasioni e rimanga una squadra molto temibile”.