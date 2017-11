Dalla Champions come "ossessione" alla possibilità di intervenire sul mercato in difesa, passando per il momento vissuto da Paulo Dybala fino ad analizzare la sfida tra Italia e Svezia per accedere ai Mondiali: tanti gli argomenti trattati da Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo aver ricevuto per il secondo anno di fila il premio come miglior manager dell’anno. "Innanzitutto vorrei ringraziare tutti per questo riconoscimento che estendo alla mia società e ai miei collaboratori, su tutti Fabio Paratici, che da allievo è diventato una realtà – ha esordito l’amministratore delegato della Juventus. La Champions Leeague? Ormai per noi è diventata quasi un'ossessione, abbiamo fatto due finali negli ultimi tre anni ma non siamo riusciti ad alzare il trofeo. Questo deve servirci da incoraggiamento e da sprone per riuscire a fare meglio e per riuscire finalmente ad alzare questa coppa. Perché ho detto che non vincere il settimo scudetto consecutivo sarebbe un fallimento? Chiaramente intendevo un fallimento sportivo: la Juventus, così come altre squadre, deve sempre ottenere il massimo. Valutando il valore e la forza della nostra rosa, noi dobbiamo essere autorevoli candidati alla vittoria, per cui arrivare secondi o terzi sarebbe una sconfitt".