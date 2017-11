"Stadio? Noi pensiamo che San Siro non ci permetta di raggiungere i risultati economici che potremmo raggiungere. Qualcosa dovremmo fare. Uno stadio solo per il Milan servirà. Non so se sarà San Siro o no, ma è certo che ci serve uno stadio per fare fatturato e avere l'empatia e la vicinanza maggiore dei suoi tifosi. La capienza è un aspetto controverso. Tutti lo vorrebbero da 80mila posti perché tre volte all'anno lo riempiamo, ma nelle altre no. Dunque serve un mix equilibrato ma ne sono certo che lo troveremo. Stiamo lavorando su ipotesi diverse: ristrutturare San Siro o valutare altre zone a Milano e fuori", risponde così Marco Fassone ad una delle domande che un tifoso rossonero gli rivolge su Facebook durante un evento a lui dedicato. Protagonista dell’#AskFassone, l’amministratore delegato del Milan ha parlato a 360 del mondo rossonero: "Obiettivo stagionale ridimensionato? Non si è ridimensionato l'obiettivo. Abbiamo portato un piano finanziaro all'UEFA tenendo conto di arrivare in Europa League perchè volevamo dare a vedere alla UEFA che la non qualificazione in Champions League non creerebbe particolari problemi. Io sono moderatamente ottimista. Stiamo facendo passi avanti. Ci sono molti investitori nazionali e internazionali intorno al Milan".

"Montella ha la nostra fiducia. Operazioni più difficili? Biglia e Donnarumma"

"Manca qualcosa a questo Milan assolutamente, ma dobbiamo considerare che gli altri sono andati fortissimo. Io spero che possiamo andare avanti in campionato e fare meglio magari gli altri iniziano a perdere un po' di punti. Montella? E' assolutamente il nostro allenatore, siamo vicini a lui e ha la nostra fiducia. Il nuovo preparatore Innaurato è molto preparato, competente e ha un buon curriculum. Biglia e Kessiè ci hanno lavorato assieme e me ne hanno parlato benissimo. L'acquisto più difficile? Non è stato difficile convincere i giocatori, tutti volevano questa maglia. Molto più complessa la parte con i club, come con la Lazio per Biglia. Ma certamente l'operazione più difficile è stata il rinnovo per Gigio con un interlocutore complicato. La sua carriera in azzurro? Il sentimento di tutti i milanisti è quello che Gigio sia un predestinato, con un talento fuori dal comune. Pensavo che questo passo nella porta azzurra arrivasse dopo il Mondiale, non ora. Sono contento per il Milan che si coccola questo gioiello con un futuro luminoso", le parole di Fassone.