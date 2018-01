Nainggolan, Capodanno esagerato. Poi le scuse

La reazione del giocatore e le scuse

Le dirette questa mattina sono state rimosse dal profilo social di Nainggolan che, tramite twitter, ha prima commentato così: “Anche a capodanno pensate a fare le notizie… auguro un buon anno a tutti tranne a quelli… ma fatevi una vita…”. E poi, nel pomeriggio, sempre attraverso le Istagram Stories ha chiesto scusa a tutti: "Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il Capodanno... Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po'... Certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio comportamento. Sempre Forza Roma...!!!".