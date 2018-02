Udinese-Roma LIVE, formazioni ufficiali

Dopo il successo contro il Benevento, la Roma vuole proseguire la sua striscia di vittorie per "blindare" la zona Champions e dare l'assalto al terzo posto in classifica attualmente occupato dall'Inter. Eusebio Di Francesco affronta l'Udinese di Massimo Oddo che, dal canto suo, prova a rientrare nel piccolo trenino Europa League. Il Milan è distante soli 4 punti e i friulani, con la nuova guida tecnica, hanno ripreso a marciare con buona lena. Le due squadre si affrontano in serie A per l'88^ volta: avanti nei successi i giallorossi per 44 a 20, mentre 23 pareggi completano il quadro. La striscia corrente di nove vittorie di fila della Roma contro l’Udinese è un record nella storia dei giallorossi per quanto riguarda i successi consecutivi contro un’avversaria in Serie A. La Roma ha mancato l’appuntamento con il gol solo una volta nelle ultime 24 sfide di campionato contro l’Udinese: in questo parziale i giallorossi hanno realizzato in media 2.1 reti a partita. L'ultima occasione in cui l'Udinese è riuscita a vincere una partita di Serie A dopo essersi trovata sotto di due gol è stata proprio contro la Roma nell'ottobre 2012 (3-2 per i bianconeri). Nei 12 incroci nel massimo campionato tra queste due squadre disputati di sabato la Roma non ha mai perso: nel parziale nove successi e tre pareggi. Il prossimo sarà il 100° gol dell’Udinese in Serie A contro la Roma.

PRECEDENTI A UDINE

La Roma ha ottenuto il successo nelle ultime quattro partite fuori casa contro l’Udinese in campionato, tre delle quali per 1-0.



I friulani hanno infatti mancanto l’appuntamento con il gol in tre delle ultime quattro partite casalinghe di A contro la Roma dopo che non avevano trovato la rete in tre delle precedenti 22.

STATO DI FORMA

L'Udinese, dopo aver vinto cinque incontri di fila in Serie A, ha ottenuto solamente un successo nelle ultime sei partite (3N, 2P).



I bianconeri hanno inoltre pareggiato tre delle ultime sei gare di campionato, tante quante ne avevano impattate nelle precedenti 29.



La squadra di Massimo Oddo è però rimasta imbattuta negli ultimi quattro incontri di campionato alla Dacia Arena: due vittorie seguite da due pareggi.



I friulani non registrano tre pareggi interni consecutivi in Serie A da marzo 2013.



La Roma ha ottenuto il successo nelle ultime due partite in campionato, tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 10 (5N, 3P).



I giallorossi hanno perso solamente uno degli ultimi 18 incontri in trasferta in A (13V, 4N), contro la Juventus il 23 dicembre.

STATISTICHE GENERALI

Sfida tra le due squadre che hanno mandato a segno il maggior numero di giocatori diversi nel campionato in corso: Udinese (14) e Roma (13).



La Roma è la squadra che ha finora effettuato più conclusioni nell'attuale Serie A (434).



Solo l'Inter (15) ha colpito più legni della Roma nel campionato in corso (14).



La Roma è l'unica squadra di questo campionato a non aver ancora concesso reti da fuori area.



I giallorossi hanno subito il 37% delle reti di questa Serie A negli ultimi 15 minuti di partita, in percentuale un record negativo in questo campionato.



Dall'altra parte nessuna squadra conta più autogol dell'Udinese (quattro) nell'attuale Serie A (il 12% delle reti concesse dai bianconeri).



Da una parte l'Udinese è la squadra che ha trasformato più rigori in questa Serie A (sette su sette calciati) - dall'altra solo il Sassuolo (cinque) ne ha sbagliati più dei giallorossi (tre).



La Roma è la squadra che è stata in svantaggio meno volte in trasferta in questo campionato, due (1N, 1P).



Solo l'Atalanta (667) ha toccato più palloni in area avversaria della Roma (664) in questa Serie A, ben 247 in più dell'Udinese.



Inoltre solo il Napoli (63.2%) ha registrato un possesso palla medio più alto della Roma (58.9%).

FOCUS GIOCATORI

Maxi López ha realizzato quattro gol alla Roma in campionato, solo al Cesena ha segnato maggiormente (sei); l’attaccante argentino ha però una striscia aperta di 14 partite senza gol – suo record negativo in Serie A.

Il primo gol in Serie A di Stipe Perica è arrivato nel maggio 2015 proprio contro la Roma: il croato non ha poi trovato il gol nelle successive due sfide di campionato con i giallorossi.



Nella sfida d’andata è arrivato quello che finora è l’unico gol in Serie A di Jens Stryger Larsen.



Antonin Barak ha preso parte attiva a cinque degli ultimi nove gol dell’Udinese realizzati in campionato alla Dacia Arena (quattro reti, un assist).



Rodrigo de Paul è il giocatore dell’Udinese che ha partecipato attivamente a più gol in questa Serie A: 10 (quattro reti, sei assist). Il classe ’94 però non mette lo zampino in un gol dell’Udinese da quattro partite di campionato: non arriva a cinque di fila senza registrare nè gol nè assist da maggio 2017.



Il 28 gennaio, contro il Genoa, Valon Behrami ha ritrovato il gol in Serie A dopo quasi 10 anni da quello precedente – nel marzo 2008 infatti aveva realizzato il gol vittoria al 92’ nel 3-2 che portò la Lazio a vincere il derby contro la Roma.



L’Udinese è la vittima preferita di Stephan El Shaarawy in Serie A (cinque gol), inclusa la sua ultima doppietta in campionato, arrivata nella gara d’andata.



Edin Dzeko ha partecipato attivamente a cinque gol in altrettante presenze contro l’Udinese in campionato: tre reti e due assist.



Solo Mauro Icardi (sei) ha sbloccato la partita con il primo gol del match più volte di Edin Dzeko (cinque) nel campionato in corso.



Dzeko è a due gol dalle 50 marcature in Serie A – con due reti inoltre raggiungerebbe Agostino Di Bartolomei al 10° posto dei migliori marcatori della Roma nel massimo campionato italiano (a 49, 11°, c’è Giuseppe Giannini).



Diego Perotti ha realizzato tre gol in sei partite di Serie A contro l’Udinese: tutti e tre però sono arrivati su calcio di rigore.



Gregoire Defrel, che nell’ultimo turno ha trovato il suo primo gol con la maglia della Roma, ha realizzato tre reti nelle ultime tre sfide di campionato contro l’Udinese, compresa una doppietta alla Dacia Arena il 19 febbraio 2017.



Dopo non aver messo lo zampino in nessuno dei primi 32 gol della Roma in questa Serie A, Cengiz Ünder ha preso parte attiva a quattro degli ultimi sei (tre reti, un assist).

ALLENATORI

Due i precedenti in Serie A da allenatori tra Massimo Oddo e Eusebio Di Francesco: uno dei due incroci è stato vinto per 3-0 a tavolino dall’allora tecnico del Pescara.



Di Francesco ha vinto quattro dei 10 precedenti da allenatore contro l’Udinese nel massimo campionato: completano il bilancio tre pareggi e altrettante sconfitte.

ARBITRO E DISCIPLINA

La Roma è la squadra che ha ricevuto meno cartellini gialli nel campionato in corso (30).



L’Udinese è la squadra che Marco Di Bello ha maggiormento diretto in Serie A: i 10 precedenti hanno visto due vittorie dei friulani, quattro pareggi e altrettante sconfitte.



La Roma è invece imbattuta nelle gare arbitrate da Di Bello nel massimo campionato italiano (3V, 1N).

Degli arbitri che hanno diretto più di una gara in questo campionato, Marco Di Bello è quello che estrae più cartellini rispetto ai falli fischiati (5,28 falli ogni cartellino).