Koulibaly riapre il campionato: Juve-Napoli 0-1

Un colpo di testa di Koulibaly al 90’, quando nessuno probabilmente se l’aspettava più. Il Napoli batte la Juventus all’Allianz Stadium, riapre il campionato all’ultimo respiro del big match, riportandosi a un solo punto dai bianconeri a quattro partite dalla fine. Maurizio Sarri l’aveva promesso: a Torino, la sua squadra sarebbe andata a giocarsi la partita. E così ha fatto. Un dato su tutti: Dal 2011/2012 (data di inaugurazione dello Stadium), a oggi, la Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio della porta avversaria. Il Napoli non batteva i bianconeri dall’ottobre 2009 in Serie A, un’altra epoca. Lo ha fatto nella sera più attesa, quella che i propri tifosi chiedevano di far propria, per sognare. La squadra di Sarri lo ha fatto mettendo a segno il secondo gol nell'ultimo quarto d'ora di partita, in tutto il campionato, alla Juventus. Squadra sempre pronta a difendere, brava a mantenere la concentrazione soprattutto nei finali di gara. Poi, come spesso capita, quando una partita è bloccata tatticamente è necessario un calcio piazzato per spostare l’equilibrio. Il Napoli questo colpo ce l’ha eccome: quello del difensore-goleador Koulibaly, è il tredicesimo gol segnato sugli sviluppi di un corner. Un record in questo campionato. Per il senegalese èla quinta rete in questo campionato. La terza in trasferta. Per Allegri, dopo lo stop di Crotone, una sconfitta che può abbattere i suoi giocatori. Domenica si va a San Siro, dove c’è un’Inter ancora in corsa per un posto in Champions League: i bianconeri però dovranno reagire a ogni costo.