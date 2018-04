Inter-Juventus, ore 20:45, San Siro, sabato sera: conto alla rovescia ormai iniziato per una delle sfide più attese di tutto il campionato. La rivalità sportiva tra le due tifoserie, ma non solo, perchè in palio questa volta c'è qualcosa di davvero importante: i nerazzurri cercano i tre punti per continuare la rincorsa verso un post in Champions League, i bianconeri – come ammesso dallo stesso Max Allegri nel post gara dopo la sconfitta con il Napoli – si giocano una fetta importante di scudetto. Countdown dunque iniziato, una marcia di avvicinamento che sui social sta avendo come grande protagonista Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, infatti, anche quest'oggi ha postato sui social un messaggio in vista della sfida contro la Juventus: "Essere un giocatore dell'Inter vuol dire entrare in campo e dare l'anima ed è quello che farò sabato sera", si legge sul suo profilo Instagram ufficiale.