STATISTICHE & CURIOSITÀ

Tre delle ultime cinque reti subite dalla Juventus in Serie A sono arrivate da corner; salgono così a 10 i gol concessi su palla inattiva dalla Juventus su 20 totali incassati: il 50%, percentuale record in questo campionato. L'Inter al contrario ha incassato finora soltanto quattro reti su palla inattiva, un primato in questa Serie A. La Juventus è la formazione di questo campionato che ha trasformato più punizioni dirette (cinque) e la seconda dopo il Napoli (13) per gol sugli sviluppi di calcio d'angolo (10). Juventus letale nella prima e nell'ultima mezz'ora di gioco: 26 reti prima fino al 30', 32 dopo il 60', entrambi record in questo campionato. L'Inter però ha la miglior difesa di questa Serie A nella prima mezz'ora di gioco: solo tre reti subite in questo parziale in 34 giornate. Sfida tra le due migliori difese del campionato: 20 gol concessi la Juventus, 23 l'Inter (come il Napoli). Sfida tra due delle tre squadre (al pari della Roma) che hanno concesso meno gol da fuori area in questo campionato (tre ciascuna). La Juventus è la squadra che è stata in più occasioni in vantaggio in questo campionato (30, con 27 successi, due pareggi e una sconfitta), l'Inter non ha mai perso nelle 12 occasioni in cui è andata avanti nel punteggio in casa (11V, 1N). L'Inter è la formazione che ha subito meno gol di testa in questo campionato (solo tre, come la Roma) e la seconda dopo la Lazio (13) per gol siglati con questo fondamentale (12). Sfida tra le due squadre che hanno segnato meno gol con calciatori italiani in questo campionato: cinque l'Inter (Éder, Ranocchia e D'Ambrosio), sei la Juventus (Bernardeschi, De Sciglio e Rugani per la Juventus). La Juventus è l'unica squadra di questo campionato a non aver ancora subito gol da avversari subentrati dalla panchina. L'Inter è la squadra he ha effettuato più cross su azione in questa Serie A (715) e quella che ha segnato più gol con cross dalle fasce (16).

STATO DI FORMA

L’Inter non perde in casa in campionato da dicembre contro l’Udinese: da allora quattro pareggi e quattro vittorie, arrivate tutte nelle ultime cinque partite interne. Nerazzurri che in casa non hanno subito gol nelle ultime quattro giornate: non rimangono cinque gare interne di fila senza gol subiti in campionato da aprile 2010. La Juventus non rimane tre gare di fila senza vincere in Serie A da maggio 2017 e due gare di fila senza segnare da novembre 2012. I bianconeri non perdono in trasferta in campionato da novembre contro la Sampdoria: da allora in 11 partite ben nove vittorie e due pareggi, racchiusi però nelle ultime tre gare in trasferta in Serie A.

FOCUS GIOCATORI

La prossima sarà la presenza numero 100 per Miranda con la maglia dell'Inter (tutte le competizioni). La prossima sarà anche la gara numero 100 per Davide Santon e la numero 200 per Borja Valero in Serie A. Ivan Perisic, che ha già eguagliato sia il numero di gol (11) che quello di assist (8) dello scorso campionato di Serie A, ha deciso con il suo gol (quello del definitivo 2-1) la sfida con la Juventus del settembre 2016. Sette degli otto assist di Perisic in questo campionato sono arrivati per un gol di Icardi, cinque dei quali a San Siro. Ex della partita Antonio Candreva: 16 presenze in campionato con la Juve nella seconda metà della stagione 2009/10 (due le reti). Milan Skriniar è l'unico giocatore di movimento dell'Inter presente in tutte e 34 le giornate di questo campionato. Rafinha, che ha fornito un assist vincente in ognuna delle ultime due presenze in A, è il giocatore dell'Inter che ha mandato più volte al tiro un compagno da inizio febbraio ad oggi (24 occasioni create). João Cancelo è il primo giocatore non del Napoli per media palloni giocati sui 90 minuti in Serie A: 99 di media (min. 900 minuti giocati). Mauro Icardi ha segnato sette gol in 10 partite di Serie A contro la Juventus (uno solo nelle ultime cinque gare in ordine di tempo), tre di questi nelle quattro presenze di campionato al Meazza. Prima dell'Icardi attuale, solamente tre giocatori nella storia dell'Inter avevano segnato almeno 26 gol in un singolo campionato di Serie A: Angelillo, Nyers (tre volte) e Meazza. L'ultimo fu proprio Angelillo nel 1958/59 (33 gol). Tra i giocatori attualmente in Serie A, Gonzalo Higuaín e Mauro Icardi sono i due stranieri con più gol all’attivo nel massimo campionato: 110 in 173 partite per il bianconero, 107 in 186 per l’attaccante dell’Inter. Icardi ha segnato 50 gol negli ultimi due campionati di Serie A (meno del solo Immobile, che è a quota 52), ben in 11 più dei 39 di Higuaín. Higuaín ha segnato quattro gol contro l'Inter in otto sfide di Serie A, ma nessuno nelle tre in bianconero e nessuno nelle tre al Meazza. Nelle ultime due presenze in campionato, pur giocando 133 minuti, Paulo Dybala non ha effettuato alcun tiro e ha toccato solo quattro volte il pallone nell’area avversaria. Dei 21 gol di Dybala in questa Serie A ben 13 sono arrivate in trasferta, tra cui tre triplette contro Genoa, Sassuolo e Benevento. Juan Cuadrado ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite di Serie A disputate contro l’Inter, ma nessuno di questi è arrivato a San Siro. Tre anche i gol di Claudio Marchisio contro l’Inter in Serie A, due dei quali a Milano: si tratta di una delle squadre a cui ha realizzato più reti nel massimo campionato. Contro l’Inter Miralem Pjanic ha trovato la sua seconda ed ultima doppietta in Serie A, con la Roma nel novembre 2014; poi però non ha più segnato nei successivi sei match di campionato contro i nerazzurri. L’ultima rete in Serie A di Stephan Lichtsteiner è stata segnata in Inter-Juventus 2-1 del settembre 2016: da allora per lui 48 presenze in campionato senza reti. Per Stephan Lichtsteiner la prossima sará la gara numero 300 in Serie A. Solo Luis Alberto ha fornito più assist vincenti di Douglas Costa (10) in questo campionato: per il brasiliano un gol e un assist nelle ultime due trasferte di Serie A. Mario Mandzukic ha segnato un solo gol in trasferta in questo campionato (a febbraio contro il Bologna): per lui dal punto di vista realizzativo questo è il peggior campionato in una singola Serie A (solo cinque reti all'attivo). Gianluigi Buffon ha iniziato e portato a termine un match con la Juventus senza subire gol in tutte le competizioni per 299 volte in 652 presenze. Il prossimo sarà quindi il suo 300° clean sheet in bianconero.

ALLENATORI

Luciano Spalletti ha vinto solo uno dei 22 match di Serie A da allenatore contro la Juventus (quattro pareggi, 17 sconfitte), ma è rimasto imbattuto negli ultimi due (1V, 1N) in ordine di tempo (alla guida di Roma e Inter). L’Inter è invece la squadra contro cui Massimiliano Allegri ha perso più partite da allenatore nel massimo campionato: su 18 sfide totali in A ben sette ko, ma uno solo dei quali alla guida della Juventus. Equilibrio nei precedenti tra questi due allenatori in Serie A: due successi per parte e due pareggi.

ARBITRO E DISCIPLINA

L’Inter ha subito un’espulsione in quattro delle ultime 10 sfide di campionato con la Juventus, mentre i bianconeri non hanno ricevuto alcun rosso negli ultimi 15 incontri di campionato con i nerazzurri. Sfida tra le due squadre che hanno ricevuto meno cartellini rossi in questo campionato: nessuno l'Inter, solo uno la Juventus. 193° gettone in Serie A per Daniele Orsato, alla sua 17a presenza nel campionato in corso. Già nella stagione 2013/14 Daniele Orsato ha diretto Inter-Juventus in Serie A: quella sfida, disputata a San Siro a settembre, è terminata con il punteggio di 1-1. Tutti gli ultimi cinque incontri di Serie A dell’Inter arbitrati da Orsato sono terminati in pareggio. Dall’altra parte Juventus imbattuta nelle ultime sette partite di Serie A dirette dal fischietto veneto (6V, 1N).