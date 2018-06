Un futuro tutto da scrivere per il Milan, alle prese con un possibile cambio al vertice societario. Assolutamente intenzionato a proseguire nella trattativa per l’acquisizione del club Rocco Commisso, che nelle ultime ore ha avanzato un’offerta per prelevare la società rossonera. Un investimento importantissimo da oltre 500 milioni di euro, dei quali 32 destinati al rimborso per Elliot, 380 utilizzati per saldare il debito con lo stesso fondo e 150 da inserire immediatamente nelle casse societarie per il mercato e la gestione ordinaria. Nonostante l’importante proposta, l’attuale proprietario Yonghongh Li – che non incasserebbe nulla ma resterebbe proprietario del 30% delle quote – ha deciso di rifiutare. Dopo aver ricevuto il ‘no’ all’ultima offerta, Rocco Commisso ha scelto di insistere: l’italo-americano è sceso in campo in prima persona, trattando personalmente con gli emissari di Yonghong Li.