All’orizzonte la possibilità di disputare la prossima edizione dell’Europa League, in attesa della decisione del TAS di Losanna sulle sanzioni inflitte dall’UEFA al Milan la Fiorentina è la prima squadra a dare il via ufficialmente alla stagione 2018/19. E’ iniziato, infatti, il raduno dei giocatori viola in vista della prossima annata: gli uomini di Stefano Pioli rimarranno a Firenze fino al 7 luglio, data in cui è prevista la partenza per il ritiro anticipato di Moena. Tutto in funzione della possibilità concreta di giocare i preliminari di Europa League.

Arrivati i primi giocatori: c’è anche Lafont

Diversi i calciatori viola che si sono ritrovati nelle prime ore della giornata presso il centro sportivo “Davide Astori”, tra questi anche l’ultimo arrivato, il nuovo acquisto Alban Lafont. Prelevato dal Tolosa per 8,5 milioni di euro, il portiere classe ’99 – che fra qualche giorno sarà impegnato con la Nazionale francese Under 19 per gli Europei di categoria - si è presentato accompagnato dal padre e si è detto molto felice di poter iniziare la sua avventura a Firenze. Non soltanto Lafont, si sono presentati al centro sportivo anche Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi, Benassi, Laurini, Olivera e Cristoforo, oltre ai Diks e ai giovani Brancolini, Ghidotti, Beloko e Hristov. Dopo i saluti tutti i giocatori si sono spostati a Careggi, dove hanno svolto la prima parte di visite mediche. I test si concluderanno nella giornata di domani, quando arriveranno gli altri giocatori, tra i quali anche i più attesi: Chiesa, Veretout e Simeone. Nel frattempo i presenti inizieranno a svolgere la prima parte di lavoro sul campo agli ordini dell’allenatore Stefano Pioli e del suo staff.