Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Iniziata ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. I contratti potranno essere finalmente depositati dai club di Serie A. Dopo una domenica senza squilli, inizia la prima settimana in cui ogni giorno è buono per gli annunci di ufficialità: si attende, per esempio, quella doppia in casa Napoli per quanto riguarda il ruolo di portiere, con Meret e Karnezis in arrivo dall'Udinese. L'Inter ha concluso la fase di mercato dedicata alle cessioni, ma che comunque ha regalato a Spalletti Nainggolan e Politano, due pedine importanti nella sua idea di calcio. Ora l'obiettivo è completare la rosa con un esterno destro in difesa e un centrocampista di fisico: i nomi sono quelli di Vrsaljko e Aleix Vidal per la fascia, Carvalho e Dembelé a metà campo. Preso Cancelo, la Juventus aveva individuato in Golovin il giocatore di fantasia da integrare alla rosa di Allegri, ma il blitz del Chelsea sembra aver allontanato il russo dall'universo bianconero. Il Milan (che aspetta sempre novità sul versante societario) aspetta di ufficializzare l'arrivo a parametro zero di Halilovic, oltre a immaginare il nuovo undici di Gattuso con un grande attaccante: i sogni sono Immobile o Morata. La Lazio, dopo Berisha e Proto, stringe per Acerbi. La Roma è al lavoro per rinnovare il contratto di Florenzi, mentre potrebbe perdere Alisson in un giro di portieri che, in Europa, coinvolgerebbe anche Courtois: il brasiliano al Chelsea, il belga al Real Madrid.