Dal Mondiale… alla serie B argentina. Paulo Dybala, una settimana dopo l’eliminazione da Russia 2018, ha deciso di ricaricare le batterie in un luogo a lui molto caro. Sui social ha infatti condiviso la sua visita al campo d’allenamento dell’Instituto Atlético Central Córdoba, la squadra della provincia in cui è nato e cresciuto, sia come calciatore che come uomo. A 15 anni, quando perse il padre, andò a vivere nella pensione del club: motivo per cui è soprannominato, ancora oggi, el pibe de la pensión. Un ritorno alle origini, sei anni e tantissimi gol dopo, con in testa i suoi nuovi capelli color argento.