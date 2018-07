Il video

Un gioco simpatico. Per spingere i follower alle interazioni e alzare ancora di più i numeri di una pagina già probabilmente in rialzo. Come le quote in borsa della società. Visto il potenziale colpo del secolo sempre più probabile. Il video è disponibile sia sulla versione app di Weibo, che in quella per pc. Sulla timeline del profilo ufficiale Juventus. Solo una particolarità: i giocatori elencati sono solo sei. Perché? Due sono le piste: o si è scelto di partire con l’elenco dalla stagione 1995-96 in poi, quella dove in Serie A venne introdotta per la prima volta la numerazione libera. Oppure il gioco è ancora più semplice e suggestivo. Il settimo numero sette, nel post pubblicato il sette-sette, forse, deve ancora arrivare. A riempire la sua casella. In quel video come negli album di figurine. Nei siti di statistica. Nelle liste ufficiali da presentare a fine mercato. E nel cuore dei tifosi. CR… 7!