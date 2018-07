Inter, Icardi 'anticipa' il ritiro: è già ad Appiano

La carica del capitano. Mauro Icardi non vede l'ora di tornare a indossare la maglia dell'Inter, con l'attaccante argentino che dopo la delusione per la mancata partecipazione al Mondiale con l'Argentina adesso è pronto a tuffarsi nella nuova stagione in nerazzurro. La squadra allenata da Luciano Spalletti si ritroverà lunedì 9 luglio ad Appiano Gentile, con Icardi che però dimostra di essere già carico: "Ci siamo. Da domani si parte… Ma sono già pronto da stanotte", il messaggio su Instagram dell'attaccante accompagnato da un video in cui riprende il suo ingresso nel centro sportivo nerazzurro. Inter che quest'anno, a differenza di quanto avvenuto in passato, svolgerà il ritiro ad Appiano Gentile: "La stagione 2018/19 della prima squadra nerazzurra partirà dal Centro Sportivo Suning il 9 luglio 2018 con il ritiro che, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, si svolgerà interamente all'interno del centro di allenamento nerazzurro. Le sedute di allenamento all'interno del Centro Sportivo Suning in Memoria di Angelo Moratti saranno a porte chiuse, come usualmente avviene durante la stagione, e l'accesso al centro sportivo sarà riservato solamente agli ospiti che il club selezionerà per eventi speciali dedicati", si legge nel comunicato diramato dal club.

Il 14 luglio la prima amichevole col Lugano

Il 9 luglio il primo giorno di lavoro per la nuova Inter di Luciano Spalletti, che pochi giorni dopo – il 14 luglio – scenderà in campo per la prima sgambata stagionale: "Andrà in scena a poca distanza da Milano il primo impegno dell'Inter 2018/19. Poco oltre il confine svizzero, per la precisione a Lugano presso lo Stadio Cornaredo, i nerazzurri affronteranno in amichevole la squadra di Super League il prossimo 14 luglio alle ore 20.00. La gara sarà un'occasione speciale per entrambi i Club, che si sfideranno nel contesto della 110 Summer Cup, ideata per celebrare lo speciale anniversario delle due prestigiose società", il comunicato del club nerazzurro.