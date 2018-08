Di trofei ne ha alzati tanti nella sua carriera, tra cui le ultime tre Champions League consecutive, ma anche Sergio Ramos si è trovato in soggezione davanti a una leggenda del calibro di Paolo Maldini. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha voluto che il cerimoniere della serata di festa tra i blancos e i rossoneri (con l'amichevole finita per 3-1 in favore dei padroni di casa) fosse proprio il nuovo dirigente del Milan, che ha consegnato il Trofeo Bernabeu direttamente nelle mani del capitano spagnolo. Il quale, dal canto suo, era talmente emozionato da togliersi idealmente il cappello davanti a Maldini, come a dire: non sono degno di tanto onore. Eppure a Ramos manca solamente una Champions League per pareggiare le cinque di Maldini, e con 19 titoli di squadra nazionali e internazionali non è lontanissimo dai 26 della leggenda rossonera.: chissà che a fine carriera non possano parlarsi da pari a pari o se rimarrà quel senso di soggezione davanti a uno come Maldini.