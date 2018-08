I tre bellissimi gol segnati nella passata stagione

Segnare con il sinistro per la punta ex City non ha mai rappresentato un problema. Da quel piedone sono infatti arrivati altri tre straordinari gol firmati lo scorso anno, a partire da quello che ha fatto sobbalzare i cuori tra Roma e Londra ed è finito poi di diritto nelle immagini copertina della scorsa Champions League. Sempre mancino, sempre al volo, ma questa volta effettuato in corsa per andare a finalizzare il lancio verticale di Fazio dalla propria metà campo. Un impatto perfetto per trafiggere Courtois e materializzare una straordinaria rimonta degli uomini di Di Francesco ai danni del Chelsea, poi parzialmente vanificata dal pareggio di Hazard. Al volo, ma non solo. Perché in questi anni Dzeko, nella numerosa rassegna dei suoi gol, ha inserito anche i tiri a giro da fuori area. Potenti e precisi da rendere inermi tutti i portieri. Come il malcapitato Pepe Reina, costretto a vedere la parabola del bosniaco finire nel sacco e spegnere così i sogni di gloria scudettati del Napoli. Alla fine dello scorso campionato poi, il classe 1986 è tornato a far pesare la presenza del suo gambone in mezzo all’area ed è con un pregevole allungo volante – sempre col piede più debole – che ha messo in ginocchio il Chievo.