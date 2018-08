Contro la Lazio è andato vicino alla sua prima rete in Italia, Cristiano Ronaldo ha dovuto però rimandare l'appuntamento con il gol. Prima una bella parata di Strakosha su un tiro dalla distanza, poi il doppio tocco sfortunato in occasione del gol di Mandzukic, il portoghese ha dovuto rinviare la prima gioia in bianconero. Nonostante questo, però, CR7 continua a lavorare duro. Non è arrivato ancora il gol, ma l'avventura italiana del fuoriclasse ex Real Madrid è iniziata con due vittorie in altrettante gare. E Cristiano Ronaldo è tranquillo e voglioso di fare bene, come dimostrato da un post pubblicato sui suoi canali social. Il fuoriclasse bianconero ha pubblicato una foto dell'allenamento, in cui salta altissimo di testa sovrastando i suoi compagni. "Circondati di persone che ti spingono a fare meglio, nessun dramma o negatività. Solo obiettivi più alti e motivazione più alta. Bei tempi ed energia positiva", il messaggio del portoghese su Instagram ad accompagnare l'immagine.

E la terza giornata porta fortuna a CR7...

Non c'è due senza tre? Cristiano Ronaldo è talmente forte da riuscire a ribaltare anche questo detto. Non è infatti la prima volta che il portoghese resta a secco nelle prime due giornate di campionato, è capitato in ben quattro occasioni nella sua lunga avventura al Real Madrid. E con i blancos, CR7, è riuscito ad andare in gol ben 7 volte in 9 stagioni alla terza giornata di campionato. In una delle due occasioni in cui non è andato in gol era squalificato (lo scorso anno), mentre nell'altra è riuscito comunque a servire assist vincente ai suoi compagni. E, come detto, in ben quattro occasioni Ronaldo veniva da un digiuno di due partite, poi interrotto proprio alla terza giornata. Numeri che fanno ben sperare i tifosi bianconeri e lo stesso CR7, che vuole sbloccarsi a Parma per trovare la prima gioia italiana.