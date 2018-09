Dopo la pausa delle nazionali riparte finalmente la Serie A. Tante le sfide intriganti della quarta giornata, da Inter-Parma a Napoli-Fiorentina, passando per Roma-Chievo, Juventus-Sassuolo e Cagliari-Milan, senza ovviamente dimenticare tutte le altre. In attesa del primo match di Champions che in settimana vedrà impegnate Inter, Napoli, Roma e Juventus.

Quando e a quali orari si gioca la 4^ giornata di Serie A?



Si parte con Inter-Parma domani alle 15:00, a seguito Napoli-Fiorentina alle 18:00 e per concludere il sabato Frosinone-Sampdoria alle 20:30. Il primo match della domenica invece sarà Roma-Chievo ad ora di pranzo, alle 12:30. Nel pomeriggio alle 15:00 poi Genoa-Bologna, Juventus-Sassuolo e Udinese-Torino. Alle 18:00 Empoli-Lazio e l’ultima partita della domenica sarà Cagliari-Milan alle 20:30. Infine, Spal-Atalanta chiuderà la quarta giornata lunedì alle 20:30.



Dove si gioca il big match di giornata?



Il big match andrà in scena domani al San Paolo, dove il Napoli affronterà quella Fiorentina che nello scorso campionato, sconfiggendo proprio il Napoli al Franchi con la tripletta di Simeone, consegnò lo scudetto alla Juventus. Ma non solo. Attenzione ad Inter-Parma: una sfida che storicamente ha sempre regalato spettacolo. Occhi puntati anche sulla Roma domenica all’Olimpico, dove non può sbagliare dopo il ko di San Siro dello scorso turno contro il Milan che, a sua volta, contro il Cagliari vuole dare continuità alla bella prestazione messa in mostra contro i giallorossi. E come non citare Juventus-Sassuolo: i campioni d’Italia sfidano la sorpresa di questo avvio di Serie A.



Il calendario della 4^ giornata di Serie A

Inter-Parma (sabato 15, ore 15:00)

Napoli-Fiorentina (sabato 15, ore 18:00)



Frosinone-Sampdoria (sabato 15, ore 20:30)



Roma-Chievo (domenica 16, ore 12:30)



Genoa-Bologna (domenica 16, ore 15:00)



Juventus-Sassuolo (domenica 16, ore 15:00)



Udinese-Torino (domenica 16, ore 15:00)



Empoli-Lazio (domenica 16, ore 18:00)



Cagliari-Milan (domenica 16, ore 20:30)



Spal-Atalanta (lunedì 17, ore 20:30)