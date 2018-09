Sampdoria-Fiorentina, le probabili formazioni

Mercoledì 19 settembre alle ore 19 si gioca il recupero di Sampdoria-Fiorentina, la partita della prima giornata di serie A rinviata dopo la tragedia del Ponte Morandi. Arbitra Fabio Maresca, assistenti Fiorito-Di Iorio, quarto uomo Pairetti con Massa al Var.

Il momento delle due squadre



Sia per la Samp sia per la Fiorentina è stata un avvio di campionato davvero positivo. Dopo tre giornate di Serie A e con una partita – quella di domani – da recuperare, si ritrovano entrambe a quota 6 punti in classifica insieme a Genoa e Lazio, appena un punto alle spalle del Sassuolo. Gol e spettacolo per gli uomini di Giampaolo che, nonostante la sconfitta iniziale con l’Udinese per 1-0 alla 'Dacia Arena', si sono rifatti a suon di gol vincendo 3-0 a 'Marassi' contro il Napoli anche grazie all’incredibile gol di tacco di Quagliarella, prima di sconfiggere con un pokerissimo il Frosinone sabato. Anche i viola hanno vinto e convinto in particolare nelle prime due apparizioni: vittoria per 6-1 contro il Chievo e 1-0 sull’Udinese, sempre al 'Franchi'. L’unica sconfitta finora è arrivata sabato contro il Napoli al 'San Paolo', partita vinta 1-0 dalla squadra di Ancelotti e sbloccata da Insigne solamente al 79’. La Fiorentina dovrà far particolarmente attenzione all’attacco blucerchiato: Quagliarella e Defrel – quest’ultimo al momento capocannoniere della Serie a insieme all’altro ‘genovese’ Piatek a quota quattro – hanno segnato sei reti in due in questi primi tre match disputati dai blucerchiati.



La probabile formazione della Sampdoria

La notizia è che Praet tornerà tra i convocati, ma per vederlo titolare probabilmente bisognerà aspettare l'Inter. Caprari contusione coscia sinistra, ma per la convocazione non dovrebbero esserci problemi. Da valutare se per panchina o titolare. Ballottaggi: Tonelli-Colley, Linetty-Jankto, Ramirez-Caprari.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

La probabile formazione della Fiorentina

Pioli, reduce dal ko di Napoli, cerca riscatto nella trasferta a Marassi contro una delle formazioni più in forma del campionato. Lafont è recuperato ma per precauzione dovrebbe giocare ancora Dragowski. Soliti ballottaggi Pjaca-Eysseric e Gerson-Edimilson.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli